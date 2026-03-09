Las Diablas lograron la hazaña y la Selección Chilena inscribió su nombre en la nueva edición del Mundial de Hockey de Césped que se disputará en Países Bajos y Bélgica tras coronarse campeonas del premundial que se disputó en Chile.

La selección chilena femenina no solo quedó invita de su grupo, logrando la clasificación inmediata a la próxima cita mundialista, sino que además se quedó con la final del torneo frente a Australia, selección que ocupa el 8.º puesto mundial, y que vencieron por un marcador de 1 a 0.

Las Diablas festejan la clasificación al Mundial y adelantan lo que se viene

Tras el término del encuentro, la capitana de la escuadra, Manuela Urroz, conversó con los medios, donde lanzó un contundente análisis del triunfo y de lo que se viene. “Más allá de la clasificación, queríamos el campeonato en casa y creo que se dio de la mejor manera”.

Añadiendo que sintieron el apoyo de la gente al jugar esta final en casa. “Mucha emoción, jugar en casa es un privilegio, nuestra gente ha estado acompañándonos desde el primer día y estamos muy agradecidas”.

Asimismo, agrega que este triunfo las impulsa a seguir creciendo y mejorando. “Nos deja con un envión anímico, de todas formas tenemos que ir corrigiendo detalles, todavía este equipo tiene margen de mejora, obviamente, siempre queremos ser mejores cada día”.

Por su parte, María Jesús Maldonado señaló que ahora en el mundial deben seguir demostrando el trabajo que han hecho hasta ahora. “Creo que nosotras tenemos que demostrar que también permanecemos ahí, no solamente ir a participar del mundial sino ir a jugarlo y a sacar lo mejor que podamos y llevar a Chile a lo más alto que podamos”.

Asimismo, Natalia Salvador, quien fue elegida la mejor portera del torneo, se refirió al gran momento del equipo. “Contenta también por este premio individual y orgullosa de todo este equipo. Hemos trabajado muy duro para defender el área, para defender nuestra casa como le decimos, así que también es un premio al equipo”.

Añadiendo que todo ha sido fruto del esfuerzo que han hecho. “Trabajamos muy duro, con mucha pasión, muy convencidas y a seguir así que está en el resultado”.

La portera también destacó el apoyo del público durante estos días. “Increíble, impresionante, gracias a toda la gente que fueron muy importantes en este torneo y en esta semana”.