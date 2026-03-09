Se viene una nueva fecha del fútbol chileno donde dos elencos estudiantiles se enfrentarán en un intenso duelo. Universidad de Concepción y Universidad de Chile se medirán en un intenso partido enfrentándose por primera vez desde el regreso del Campanil a la Primera División.

Ante esto, Facundo Mater, uno de los jugadores de Concepción, quien se sumó esta temporada como gran refuerzo, adelanta el esperado encuentro contra los azules, donde señala que van por el triunfo.

Jugador de Conce advierte a la U de Chile

En conversación con AS, Mater habló sobre el encuentro que se disputará este lunes. “Yo estoy tranquilo. Son partidos que uno intenta disfrutar, porque son equipos que tienen mucha gente y eso es lo lindo del fútbol. Quiero disfrutar el partido y salir a ganarlo como lo hacemos en todas las canchas”.

Asimismo, sobre el esperado duelo añade: “Lo primero que uno hace cuando llega al fútbol chileno se fija cuando va a jugar los partidos importantes, con la U, con Colo Colo, con la Católica, que son los equipos grandes del país”

Facundo Mater llegó esta temporada a UdeC/Photosport

Sobre su llegada al Campanil, equipo que regresó a la máxima división del fútbol chileno esta temporada, comentó qué fue lo que lo llevó a llegar a la liga chilena. “Fueron muchos años en el fútbol argentino, estaba buscando una salida. El fútbol chileno me pareció interesante y la propuesta que me trajo la Universidad de Concepción me gustó, así que le di para adelante y espero lo mejor para este año”.

Mater jugó en la liga argentina donde pasó por clubes como Barracas, Argentinos Juniors y ya percibió la principal diferencia entre ambas competencias. “Fueron muchos años en el fútbol argentino, estaba buscando una salida”.

En síntesis:

Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile jugarán este lunes tras el ascenso del Campanil.

Facundo Mater, refuerzo del equipo, enfrentará su primer duelo ante los azules este lunes.

Facundo Mater jugó anteriormente en clubes argentinos como Barracas y Argentinos Juniors.

