Universidad de Concepción está preparando su esperado regreso a la Liga de Primera tras salir campeón del ascenso, donde, con ello en mente, el Campanil ha sumado a distintos refuerzos y ahora anunció la llegada de uno más.

A través de sus redes sociales, el cuadro de Conce anunció el fichaje de Facundo Mater, futbolista argentino-sirio que juega de volante. “¡Bienvenido al ÚNICO Campeón de Concepción, Facundo!”.

“¡Un orgullo tenerte con nosotros, Facundo! Mucho éxito en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores”, señalaron en sus redes.

La carrera de Facundo Mater

El volante de 27 años comenzó su carrera en Nueva Chicago el 2016, para luego para por equipos como Argentinos Juniors, Almirante Brown y Barracas Central.

Mientras que a nivel de selección, es internacional con Siria donde comparte plantel con el ex Colo Colo, Emiliano Amor.

El jugador llega al futbol nacional.

El 2026 de Universidad de Concepción

Tras conseguir el esperado ascenso a la primera división, el cuadro ha anunciado importantes cambios, entre ellos en la dirección técnica tras la salida de Cristián Muñoz, donde ahora quien dirigirá el plantel es Juan Cruz Real entrenador con pasos en América de Cali y Belgrano.

A ellos se suman numerosos refuerzos, entre ellos el arquero uruguayo Santiago Silva, el volante Cristhofer Mesías, el lateral izquierdo Antonio Díaz y el defensor central Leonel González.

A ellos se suman el lateral derecho Jorge Espejo, el lateral izquierdo Patricio Romero, el mediocampista ofensivo Pablo Parra, el volante Facundo Mater y el regreso de Cecilio Waterman.

Mientras que entre los renovados se encuentran Yerco Oyanedel, Brayan Ogaz y José Sanhueza.