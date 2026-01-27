Los clubes del fútbol chileno siguen armándose pensando en el debut de la Liga de Primera, programado para este fin de semana. Este lunes, U. de Concepción anunció un fichaje estelar para la temporada 2026.

El conjunto penquista vuelve a la Primera División y se ha preparado con importantes refuerzos. Y el noveno fichaje del año es Agustín Urzi, jugador argentino de destacada trayectoria.

“El mediopunta y extremo zurdo de 25 años se suma al Campanil para aportar talento, desequilibrio y jerarquía ofensiva“, anunció la UdeC.

Se trata de un futbolista que jugó el Mundial Sub 20 con Argentina en 2019, ganó el oro junto a su selección en los Juegos Sudamericanos 2019 y también estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, fue campeón de Copa Sudamericana en 2024 con Racing.

El mercado de fichajes de U. de Concepción: anunció a un campeón de Sudamericana

Durante la temporada 2025, Agustín Urzi vistió la camiseta de Huracán, donde disputó 35 partidos, anotó tres goles y entregó una asistencia. Con el Globo, compitió en la Liga Profesional, la Copa Argentina y también la Copa Sudamericana.

Ahora, se suma como refuerzo de U. de Concepción junto a Jorge Espejo, Patricio Romero, Moisés González, Cecilio Waterman, Santiago Silva, Pablo Parra, Leonel González y Cristhofer Mesías.

El debut de U. de Concepción en la Liga de Primera será el sábado 31 de enero a las 20:30 horas contra Coquimbo Unido en el Estadio Ester Roa.