A Juan Martín Lucero le bastaron apenas un par de semanas para ganarse el corazón de Francisco Meneghini, nuevo director técnico de la U de Chile. Paqui admitió que conversa con los jugadores que negocian para ser refuerzos del equipo.

Reveló que hizo una charla con Marcelo Morales y también algunas conversaciones con el Gato Lucero, quien luego de una extensa negociación para salir del Fortaleza de Brasil, recaló en el Romántico Viajero. “Fichamos tres delanteros que no requieren mucho análisis”, dijo Meneghini en TNT Sports.

“Son todos muy buenos: Octavio, Eduardo y Juan Martín, pero sería muy pronto juntar a tantos jugadores de esa calidad en los primeros partidos. Claramente son buenos, pero necesitan un funcionamiento que los potencie. Se puede dar, Javier puede jugar un poco más retrasado”, expuso Paqui sobre un full de Rivero, Vargas, Lucero, Assadi y Altamirano.

Juan Martín Lucero en una práctica de Universidad de Chile. (Foto: U de Chile).

Sobre los diálogos que tuvo con Lucero mientras se resolvía su desembarco al Centro Deportivo Azul, el ex DT de O’Higgins reconoció haber quedado cautivado con el mendocino de 34 años, quien en 2022 jugó para el Cacique: hizo 24 goles en 39 partidos por el equipo que entonces adiestraba Gustavo Quinteros.

“El mercado siempre es difícil, no siempre los tiempos son los tiempos deportivos. Pero se han conseguido fichar los jugadores que tanto la gerencia como yo queríamos fichar. No es fácil, llegaron jugadores de mucho nivel y en los puestos que necesitamos”, describió Meneghini.

Meneghini destapó que “hablé con los cuatro fichajes. Me gusta llamar a los refuerzos que yo quiero para contarles el proyecto, que sepan de mí, qué pretendo. Qué veo. Como jugador no es lo mismo que te quiera un club a que te quiera un club y un entrenador. Afortunadamente están con nosotros”.

“Lucero es un jugador muy profesional y muy inteligente. Desde que lo llamé sentí cosas muy buenas de su inteligencia táctica. Es muy profesional, muy pronto estará con nosotros”, destacó Meneghini sobre esas charlas con el ex ariete albo, de Vélez Sarsfield y de Independiente de Avellaneda.

Paqui Meneghini pone freno a las expectativas inmediatas con Lucero en U de Chile

Eso sí, Paqui Meneghini reconoció que a Lucero le falta sumar rodaje con los compañeros para estar en la oncena estelar de la U de Chile. Aunque vio sus primeros minutos en ese amistoso frente a Universitario de Lima, que venció 3-0 a los azules en la Noche Crema.

“Lucero jugó su último partido de titular en octubre, después se mantuvo entrenando e ingresó. Físicamente está impecable, pero no es lo mismo hacerlo solo a estar con el equipo“, aseguró Paqui, quien de inmediato le quitó esperanzas de ver rápido al mendocino desde el arranque en el Bulla.

Manuel Mayo junto a Paqui Meneghini en el CDA. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En el caso de Octavio Rivero, Paqui aclaró que su estado es bueno. “Creo que estará disponible para el viernes. Es una pequeña molestia. De momento evoluciona bien”, aseguró el entrenador del Bulla, que afina detalles para recibir al Audax Italiano en el Estadio Nacional pactada para el 30 de enero a las 20 horas.

