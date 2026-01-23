Mucho ruido generó el arribo de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile por su pasado en Colo Colo. Pese a toda la polémica, Claudio Borghi llenó de flores el fichaje.

Los Azules tuvieron muchos problemas con los delanteros en los últimos años, por lo que se metieron fuerte en el mercado y decidieron contratar a Lucero. El argentino levantó bastante controversia por su caótica salida que tuvo desde los Albos en 2023.

La opinión de Claudio Borghi

Si bien en el mundo Colo Colo han apuntado contra Juan Martín Lucero, pasando a ser considerado uno de los mayores traidores por volver al fútbol nacional, pero con la camiseta de Universidad de Chile, hubo una voz en Macul que le bajó un cambio a la situación.

Claudio Borghi, quien fue tetracampeón en Pedrero, dejó de lado toda la rivalidad y analizó con sinceridad el fichaje de Lucero. De hecho, alabó la llegada del atacante al Romántico Viajero. “Yo creo que es un gran refuerzo, un muy buen jugador”, indicó en ESPN.

En el 2025, ni Lucas Di Yorio ni Rodrigo Contreras lograron consolidarse en el ataque del Romántico Viajero. Por esta razón, confían que con Juan Martín Lucero dejarán atrás todos esos fantasmas. Incluso, el Bichi le quitó dramatismo a su pasado albo.

“Separemos la forma en que se fue, podemos estar de acuerdo en que se fue mal, se fue bien, pero son jugadores que no son criados en el club“, detalló el campeón del mundo en México 1986.

Lucero es el nuevo goleador de U. de Chile. Imagen: Photosport

“Los tiempos han cambiado, pero para mí es un muy buen jugador”, cerró Borghi. Colo Colo y Universidad de Chile jugarán el primer Superclásico del año el 1 de marzo en el Estadio Monumental. Se espera un ambiente muy hostil contra Juan Martín Lucero.