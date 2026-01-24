En Colo Colo no cierran su presencia en el mercado de fichajes. Si bien ya suman cuatro nuevas incorporaciones, la venta de dos de sus futbolistas y el pedido del técnico Fernando Ortiz lo mantienen en búsqueda de más refuerzos.

Por un lado, las partidas tanto de Vicente Pizarro (a Rosario Central) como de Lucas Cepeda (a Elche) le permiten tener en sus arcas más de US$3 millones de dólares a disposición para contratar. Por el otro, el “Tano” fue claro ante la dirigencia.

Del lado de su entrenador, Colo Colo necesita un nuevo arquero y pese a la gran cantidad de nombres que asomaron para llegar al club, desde Radio ADN alertan que la gerencia deportiva ya tiene listo a su próximo fichaje, específicamente desde Audax Italiano.

Desde Audax llegaría el nuevo arquero de Colo Colo

La emisora, a través de su reportero Cristián Alvarado, dio a conocer que Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro se contactó durante este viernes con la dirigencia itálica para preguntar condiciones por el joven Tomás Ahumada, de 24 años.

El inconveniente que tiene por delante Colo Colo para llevarse al guardameta, es que tiene contrato vigente con el club de La Florida hasta diciembre del 2027, lo que les obligará a negociar con su contraparte, y si agregamos que su valor de mercado supera los US$1,5 millones de dólares, todo se complica.

Recordemos que Ahumada no es la única opción. Los otros nombres que suenan para “competir” con Fernando De Paul en la portería son Ignacio González y Sebastián Pérez, con contratos vigentes en sus respectivos equipos, además de Matías Dituro, quien ya puede negociar como agente libre.

Los números de Ahumada en 2025

Entre Liga de Primera y Copa Chile, el futbolista que amargó la opción internacional de Colo Colo para 2026 disputó 3.690 minutos en 41 encuentros, recibió 51 goles en contra y entregó su valla invicta en 13 oportunidades.

¿Cuándo juegan los albos?

El primer encuentro de los albos en Liga de Primera será este sábado 31 de enero a partir de las 12:00 horas, cuando visiten a Deportes Limacheen el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

