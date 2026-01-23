Un nuevo dolor de cabeza es el que se viene para Fernando Ortiz. De cara al estreno de Colo Colo el próximo fin de semana, de visita ante Deportes Limache por la Liga de Primera, deberá rearmar su estrategia por la pérdida de figuras.

Ya se conocía durante esta semana que el entrenador argentino no podrá contar con uno de sus nuevos refuerzos, como el central uruguayo Javier Méndez, quien debe cumplir una sanción de dos fechas que arrastra de su paso por Peñarol.

Pero no será la única, y es que Ortiz además de tener que buscar un reemplazo de Lucas Cepeda, tendrá que arreglárselas dentro de Colo Colo para buscar un jugador que reemplace a su mayor carta goleadora, pues no podrá contar con Javier Correa.

¿Por qué Colo Colo no podrá contar con Correa?

No hay una lesión muscular o una represalia dentro del club por sus dichos en el amistoso con Alianza Lima. Al contrario, todo se debe a una indisciplina que tuvo dentro de la cancha en el último partido de la temporada 2025, donde perdieron con Audax Italiano.

Al minuto 15 de ese encuentro, Javier Correa recibió su octava tarjeta amarilla de la campaña, la que provoca la inmediata suspensión por acumulación, por lo que será ausencia obligada para el debut de Colo Colo ante Limache, su “bestia negra”.

De esta forma, Fernando Ortiz deberá buscar dentro de su corto plantel al reemplazante del cordobés. La buena noticia es que podrá contar desde el minuto inicial con otro de sus fichajes, el trasandino Maximiliano Romero, además de citar como suplente al juvenil Yastin Cuevas.

Los números del cordobés en 2025

Entre los torneos locales y la Copa Libertadores, Javier Correa disputó en Colo Colo un total de 2.834 minutos durante 35 encuentros. Fue el máximo artillero del Cacique en el año con 17 tantos, además de realizar cuatro asistencias.

¿Cuándo debuta el Cacique?

El primer encuentro de los albos en Liga de Primera será este sábado 31 de enero a partir de las 12:00 horas, cuando visiten a Deportes Limacheen el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

