Colo Colo no pudo conseguir el triunfo, pero celebra el haber recuperado a un jugador. Javier Correa se destapó y marcó los dos goles del Cacique en la derrota frente a Alianza Lima, aunque no lejos de la polémica.

El delantero, al que los hinchas han cuestionado por la cantidad de oportunidades que desperdicia, disparó con todo contra sus críticos. Las declaraciones tomaron por sorpresa a los fanáticos albos, quienes horas más tarde recibieron un nuevo dardo.

Y es que el atacante parece estar caliente desde hace rato con quienes no le han dado su respaldo. Ya desde el año pasado que viene tirando dardos y ahora, después de pegar tras el encuentro, fue a sus redes sociales para apagar el fuego con bencina.

Javier Correa no para con sus palos en Colo Colo

La relación entre Javier Correa y los hinchas de Colo Colo sigue sin arreglarse. El delantero ha tenido toda una polémica por sus arrebatos contra los críticos, a los que ahora sumó no uno sino que dos más.

Javier Correa mandó a callar a sus críticos en Colo Colo. Foto: Instagram.

“La verdad es que se habla mucho de mí. Me lo tomo con calma y tranquilidad, porque sé que hay muchos que quieren estar en este lugar, pero hay que pelarse el ojete para estar acá y yo me lo pelé. Que sigan hablando, no me interesan“, dijo el artillero tras el encuentro a ESPN.

Pero esas picantes declaraciones no fueron lo único con lo que Javier Correa dio que hablar. A través de su cuenta de Instagram, el delantero insistió en sus dardos contra los críticos de Colo Colo y publicó una imagen celebrando uno de sus goles con un claro guiño: un 2 (por sus goles) y un emoticón mandando a callar.

La situación tiene a los hinchas del Cacique indignados. Y es que además de no entender por qué está generando esta polémica, el delantero parece estar molesto de que lo presionen por hacer su trabajo.

Quedará esperar para ver si es que Fernando Ortiz le da su respaldo o si le tira la oreja para que baje un cambio. La llegada de Maximiliano Romero le meterá presión al atacante y al parecer la está sintiendo desde ya.

Javier Correa está dejando la grande en Colo Colo por sus calenturas dentro y fuera de la cancha. El Cacique está tratando de encontrar el rumbo, pero su delantero no le ayuda en nada a bajar la presión de la hinchada.

¿Cuáles son los números de Javier Correa en Colo Colo?

Javier Correa afina la puntería para ser un aporte en Colo Colo, donde hasta ahora ha logrado disputar un total de 51 partidos oficiales. En ellos ha aportado con 22 goles y 4 asistencias en los 4.014 minutos dentro de la cancha.