Amistoso

U. de Concepción vence por penales a Central Español en su primer amistoso en Uruguay

El Campanil hizo su estreno en la Serie Río de La Plata, en Montevideo, y no se sacó ventajas ante el cuadro uruguayo, en un típico juego de pretemporada que se definió por penales.

Por Alfonso Zúñiga

Universidad de Concepción debutó en Serie Río de La Plata ante Central Español.
En el marco de la edición 2026 de la Serie Río de La Plata, llegó el turno para que debutara el tercer equipo chileno que participa del certamen amistoso, como Universidad de Concepción, último campeón de Primera B y que volvió a la máxima categoría tras cinco años.

En el debut oficial del argentino Juan Cruz Real como entrenador del Campanil, el cuadro nacional utilizó una mezcla de parte del plantel que consiguió el ascenso el 2025, como sus nuevos refuerzos, liderados por el panameño Cecilio Waterman.

El primer rival de Universidad de Concepción en la Serie Río de La Plata fue el cuadro uruguayo de Central Español. El encuentro se jugó ante un público “familiar” en el Estadio Luis Franzini de Montevideo, y el encuentro sencillamente aburrió.

U de Concepción debutó en Uruguay ante Central Español

Como era esperable, el pensamiento del Campanil estaba con las víctimas de los incendios forestales que sacuden a su zona, y que les tuvieron muy cerca de afectar en sus campos de entrenamiento. Por ello, dejaron claro su mensaje público: “Fuerza Bio-Bío”.

Dentro de la cancha, se pudo apreciar buenos momentos entre Waterman, Luis Rojas y Jeison Fuentealba, quienes generaron las chances ofensivas más claras para la U de Concepción, ante un rival que mostró poco dentro de la cancha.

Si a todo lo anterior, le sumamos la importante cantidad de cambios que hubo por equipo en el lance, derivó en un cerradísimo empate sin goles, que les sirvió a ambos para agarrar ritmo de cara a una temporada 2026 donde buscarán la permanencia.

Universidad de Concepción saludó a las víctimas de incendios forestales (Serie Río de La Plata)

Al terminar el encuentro en empate, para dirimir al ganador del lance se recurrió a la definición por penales, donde la victoria fue para el conjunto chileno por 4-2.

¿Cuándo vuelve a jugar el Campanil?

En su segundo y último juego amistoso internacional, Universidad de Concepción volverá a jugar por la Serie Río de La Plata este jueves 22 de enero, cuando enfrente a Montevideo Wanderers en el Estadio Parque Viera, desde las 21:00 horas.

