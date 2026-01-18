Fotos: U de Concepción en alerta por rápido avance de incendio hacia su complejo deportivo

El terrible incendio que sacude a gran parte del Biobío también azota al fútbol chileno. Mientras los residentes claman por ayuda, U de Concepción también está en alerta por sus instalaciones.

Es que el centro deportivo del campanil está rumbo a Penco y el foco del incendio avanza rápidamente hacia esa zona. Si bien el plantel está en estos momentos en Uruguay, preocupa que el fuego llegue hasta su complejo.

U de Concepción trabaja en su pretemporada con miras al debut de este lunes en la Serie Río de La Plata. Pero en el Biobío se encendieron las alarmas por el firme paso del incendio hacia su centro de entrenamientos. Así lo dejaron en claro recientes postales.

Preocupación en U de Concepción por el incendio

Mientras el plantel está en Uruguay para su participación en la Serie Río de La Plata, el incendio del gran Concepción se acerca al complejo deportivo de la U de Conce. Eso, en la ruta hacia Penco.

Fue el periodista de la zona, Carlos Campos, quien en sus redes sociales publicó imágenes de la cercanía del fuego a las canchas del Campanil. El incendio ya obligó a suspender el amistoso de U de Chile ante Racing, de este domingo.

En lo deportivo, los foreros tendrán este lunes 19 de enero su tercer amistoso en Uruguay. Por la Serie Río de La Plata enfrentarán a Racing de Uruguay, en compromiso a disputarse a las 21:00 horas de Chile.

En tanto, este fin de semana el equipo amarillo tuvo dos apretones a puertas cerradas en suelo charrúa. Uno fue triunfo 1-0 ante Colo Colo, mientras en el otro igualaron 0-0 ante Cerro Largo, de Uruguay.