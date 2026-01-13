Es tendencia:
“Entrené, pero no me pasaron el contrato”: dejó botado Limache tras ser anunciado y parte a rival directo

Curioso caso que terminó con los tomateros borrando el post del fichaje en redes sociales. El jugador cuenta su versión.

Por Nelson Martinez

Limache perdió a un fichaje confirmado.
Sigue la polémica en Deportes Limache luego que uno de sus refuerzos fuera anunciado en redes sociales y hasta entrenara con el club. La controversia está en que tras eso dejó el equipo y fichó en otro elenco de la Liga de Primera.

Se trata de Yerco Oyanedel, lateral zurdo que el año pasado disputó 35 partidos con la U de Concepción campeón de la Primera B. Su buena campaña lo llevó a ser llamado desde los tomateros, pero todo cambió a última hora.

El forma en U Católica fue oficializado en Limache y pocos días más tardes pasó lo mismo en U de Concepción, donde cocinaron su rápido regreso. Lo anterior fue informado como una “renovación”, tras su fugaz paso por los cerveceros.

La verdad del portazo a Limache

Nicolás Peric, ex jugador y ahora panelista del programa Pauta de Juego, de Radio Pauta, contó la versión del propio Yerco Oyanedel tras su sorpresiva salida de Limache a poco de ser anunciado como refuerzo.

“Yerco me dijo que ‘estuve entrenando, que me pasaran el contrato. No llegó nunca. Vino la U de Conce con algo concreto y me fui'”, desclasificó el ex portero nacional.

Por eso, para Peric estuvo bien que Oyanedel dejara con las botas puestas a la dirigencia de Limache y partiera a U de Concepción. Bajo su versión, “no le pasaron nunca un contrato a Yerquito y terminó yéndose”.

Yerco Oyanedel ya entrena en U de Concepción, donde deberá pelear la plaza de lateral izquierda con Antonio Díaz, otro refuerzo. El formado en O’Higgins es la flamante nueva contratación del Campanil, tras su paso por U de Chile.

