Deportes Limache se mandó un campañón en 2025, lo cual hoy lo tiene clasificado a la Supercopa 2026. Ahí, los tomateros vieron partir a sus figuras ofensivas, con nombres como Daniel Castro, Luis Guerra y Facundo Pons.

Pero hay otro goleador que se perdió la parte final del torneo tras una grave lesión y partió de la región de Valparaíso. Se trata de Nelson Da Silva, querido delantero y emblema que ascendió y la rompió con los tomateros.

El zurdo sorprendió a los hinchas al partir a Palestino, desde donde contó su verdad tras emotiva despedida con los cerveceros. “Haberme ido de Limache fue triste, es una institución que le tengo mucho cariño, pero tengo las puertas abiertas”, dijo a Pelota Parada.

Quiere ser campeón tras dejar Limache

Ya vistiendo la camiseta de Palestino, Nelson Da Silva recalcó su cariño por Deportes Limache, aunque dejó en claro que quiere el premio máximo con los árabes. El argentino quiere hacer historia en La Cisterna.

“Me toca este nuevo desafío en Palestino, donde me cautivó el hecho de ver que siempre viene siendo importante en el país e internacionalmente. Como lo hizo Coquimbo, nosotros tambien queremos hacer algo y lograr la tercera estrella”, aseguró en Pelota Parada, de TNT Sports.

Por eso, el ex tomatero la tiene clara y le lanza aviso a U de Chile, su rival en Copa Sudamericana con el Tino. Ahí explicó que “si logramos pasar ante la U sería muy importante. Por eso fue la decisión, podría haberme quedado en Limache, la zona de confort”.

Da Silva en Palestino.

“Llego a Palestino es porque es un club que viene haciendolo siempre bien, era un gran desafío jugar copa internacional”, cerró el emblema de Deportes Limache que quiere ser campeón en La Cisterna.

