Movidas 2026: Palestino confirma nuevo delantero para la Copa Sudamericana

Palestino sorprende en este mercado de fichajes y ahora renueva su delantera. El elenco dirigido por Cristián Muñoz tiene nuevo referente de área tras la salida de Junior Marabel.

El paraguayo estuvo dos temporadas en La Cisterna y se transformó en un delantero letal. En 83 partidos disputados marcó 22 goles, siendo fundamental en el paso de Lucas Bovaglio.

Pero la salida del ariete dejó un espacio que rápidamente logró reemplazar la Nona Muñoz. Es así como este martes confirmó a Nelson Da Silva como su nuevo goleador para este 2026.

El delantero argentino de 29 años fue fundamental en el ascenso de Deportes Limache. Luego en la Liga de Primera solo alcanzo a estar en el primer tramo de la temporada 2025 por una luxación del tendón del peroneo corto del tobillo derecho.

Nelson Da Silva será el nuevo delantero de Palestino

Pese a ello, el ariete dejó atrás dicha lesión y ahora ya está disponible para aumentar su registro de 141 partidos oficiales con 40 goles. “Bienvenido Tanque”, recalcaron desde el cuadro tricolor con una presentación al estilo “El Precio de la Historia” y enfatizaron que estará disponible para la llave de Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Palestino?

El cuadro de Palestino enfrenta el gran desafío de jugar la Copa Sudamericana en este 2026. El elenco de la Nona Muñoz debe enfrentar a Universidad de Chile el 4 de marzo en el Estadio Nacional. El ganador de dicho encuentro pasará directamente a la fase de grupos del torneo.

Cabe consignar que si el “Tino” gana de visitante recibirá 250 mil dólares y asegura mínimo 900 mil dólares por estar en la fase de grupos.

