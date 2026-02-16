El triunfo de Colo Colo ante Unión La Calera fue la encargada de cerrar la Fecha 3 de la Liga de Primera 2026. Con ese golpe, el Cacique se instaló en la zona alta de la tabla, mientras que los Cementeros dejaron en el camino su campaña perfecta tras ganar en las dos jornadas iniciales.

Pero el torneo no es lo único que avanza contra el reloj. El mercado de pases entra en su recta final: el libro se cerrará en la antesala de la cuarta fecha del campeonato, por lo que los clubes tienen los días contados para ajustar sus planteles y concretar los últimos refuerzos.

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes 2026?

De acuerdo a las Bases del Campeonato Nacional de Primera División 2026, el plazo para inscribir y habilitar jugadores vence a las 23:59 horas del día previo al arranque de la cuarta fecha de la Liga de Primera.

En concreto, el reloj se detiene el jueves 19 de febrero, ya que la jornada 4 comienza el viernes 20 a las 18:00 horas con el duelo entre Unión La Calera y Ñublense.

Luego, tras el cierre de la primera rueda, se abrirá una nueva ventana de transferencias en invierno, que se extenderá hasta las 23:59 horas del día anterior al inicio de la fecha 19 de la Liga de Primera.