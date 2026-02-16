Es tendencia:
Copa Libertadores

¿Va por TV? Confirman el canal que transmite Huachipato vs. Carabobo en Copa Libertadores

Acereros y Granates se enfrentan por la Fase 2 de Copa Libertadores.

Por Franccesca Arnechino

Huachipato juega esta semana en Copa Libertadores.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTHuachipato juega esta semana en Copa Libertadores.

Esta semana la Copa Libertadores 2026 entra en terreno clave con el estreno de los equipos chilenos. Huachipato y O’Higgins comienzan su camino con la misión de avanzar a la fase de grupos del máximo torneo continental.

Este martes arranca la participación nacional en la Fase 2, y el primero en saltar a la cancha será el conjunto Acerero, que viajará hasta Valencia para enfrentar al Carabobo FC en busca de un buen resultado como visitante.

¿Dónde ver Huachipato vs. Carabobo EN VIVO?

Huachipato y Carabobo juegan este martes 17 de febrero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Misael Delgado, por la segunda fase de Copa Libertadores.

El partido entre Acereros y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+, para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 100 (HD)*
Confirmado: El partido del equipo chileno que irá GRATIS por TV abierta en Copa Libertadores

¿Cuándo juega O’Higgins en Copa Libertadores?

O’Higgins enfrenta a Bahía este miércoles 18 de febrero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Codelco El Teniente, por la segunda fase de Copa Libertadores.

