Esta semana la Copa Libertadores 2026 entra en terreno clave con el estreno de los equipos chilenos. Huachipato y O’Higgins comienzan su camino con la misión de avanzar a la fase de grupos del máximo torneo continental.
Este martes arranca la participación nacional en la Fase 2, y el primero en saltar a la cancha será el conjunto Acerero, que viajará hasta Valencia para enfrentar al Carabobo FC en busca de un buen resultado como visitante.
¿Dónde ver Huachipato vs. Carabobo EN VIVO?
Huachipato y Carabobo juegan este martes 17 de febrero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Misael Delgado, por la segunda fase de Copa Libertadores.
El partido entre Acereros y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+, para usuarios previamente suscritos al plan Premium.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
ESPN Premium
- VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
- DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
- ENTEL: 241 (HD)*
- CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
- GTD/TELSUR: 70 (SD)
- MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
- TU VES: 522 (HD)
- ZAPPING: 100 (HD)*
¿Cuándo juega O’Higgins en Copa Libertadores?
O’Higgins enfrenta a Bahía este miércoles 18 de febrero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Codelco El Teniente, por la segunda fase de Copa Libertadores.