El duelo entre Mónaco y PSG promete sacar chispas en los playoffs rumbo a octavos de Champions League. El campeón vigente visita el Stade Louis II para dejar atrás su reciente tropiezo en la Ligue 1.

El equipo de Luis Enrique viene de caer ante el Stade Rennais, pero sigue firme en la lucha por la cima con 51 puntos, a dos del RC Lens, y cerró la fase de liga de Champions en el 11° lugar con 14 unidades.

Mientras que el Mónaco llega en un buen momento, tras vencer al Nantes, por lo que buscará hacerse fuerte de local para conseguir el triunfo.

¿Qué canal transmite Mónaco vs. PSG EN VIVO?

Mónaco vs. PSG juegan este martes 17 de febrero, desde las 17:00 hrs . en el Estadio Luis II, por los playoffs de Champions League.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN Premium y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium .

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)*

Probable formación PSG vs. Mónaco

La alineación de los parisinos sería con: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho y Mendes; Vitinha, Neves y Zaire-Emery; y Kvaratskhelia, Dembélé y Doué.