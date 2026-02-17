Se viene un partidazo entre Benfica y Real Madrid por playoff de los 16avos de final de la UEFA Champions League 2025-2026, en una llave que promete sacar chispas después del inolvidable 4-2 con que Las Águilas golpearon al cuadro merengue en la fase de liga.
El equipo de José Mourinho llega invicto en su liga (15 victorias y siete empates), aunque a siete puntos del Porto. Por su parte, los de Álvaro Arbeloa suman ocho triunfos consecutivos en liga, pero recientes tropiezos en Supercopa, Copa del Rey y ante el propio Benfica les impidieron avanzar directamente a octavos.
¿Qué canal transmite Benfica vs. Real Madrid EN VIVO?
Benfica vs. Real Madrid juegan este martes 17 de febrero, desde las 17:00 hrs. en el Estádio da Luz, por los playoffs de Champions League.
Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.
Probable formación Real Madrid vs. Benfica
La alineación de los merengues sería con Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinícius.