Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Champions League

¿Dónde ver Benfica vs. Real Madrid? Horario y qué canal transmite EN VIVO los playoffs de Champions League

Benfica y Real Madrid se enfrentan por los playoffs de los 16avos de final de Champions League.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Kylian Mbappé estará presente en el duelo frente al Benfica.
© Getty Images.Kylian Mbappé estará presente en el duelo frente al Benfica.

Se viene un partidazo entre Benfica y Real Madrid por playoff de los 16avos de final de la UEFA Champions League 2025-2026, en una llave que promete sacar chispas después del inolvidable 4-2 con que Las Águilas golpearon al cuadro merengue en la fase de liga.

El equipo de José Mourinho llega invicto en su liga (15 victorias y siete empates), aunque a siete puntos del Porto. Por su parte, los de Álvaro Arbeloa suman ocho triunfos consecutivos en liga, pero recientes tropiezos en Supercopa, Copa del Rey y ante el propio Benfica les impidieron avanzar directamente a octavos.

¿Qué canal transmite Benfica vs. Real Madrid EN VIVO?

Benfica vs. Real Madrid juegan este martes 17 de febrero, desde las 17:00 hrs. en el Estádio da Luz, por los playoffs de Champions League.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Pronósticos Benfica vs Real Madrid: una revancha rápida después del gol de Trubin en la Champions League

ver también

Pronósticos Benfica vs Real Madrid: una revancha rápida después del gol de Trubin en la Champions League

Probable formación Real Madrid vs. Benfica

La alineación de los merengues sería con Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinícius.

Publicidad
Lee también
¿Dónde ver Mónaco vs. PSG en Champions League?
ChampionsLeague

¿Dónde ver Mónaco vs. PSG en Champions League?

Pellegrini pide calma ante locura en Real Betis con la Champions
Internacional

Pellegrini pide calma ante locura en Real Betis con la Champions

Inter revive la huella de Arturo Vidal en Champions League
Vidal

Inter revive la huella de Arturo Vidal en Champions League

"Alineado con Elche": el moderno Cepeda luce nueva posición
Internacional

"Alineado con Elche": el moderno Cepeda luce nueva posición

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo