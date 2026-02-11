Arturo Vidal vuelve a estar en el centro de la conversación europea. Esta vez no por un fichaje o alguna polémica, sino por un gesto cargado de memoria. Inter de Milán recordó su paso por el club con una publicación dedicada a su huella en la Champions League.

Los Nerazzurri utilizaron sus redes sociales para compartir un video de un gol de King en Champions League contra el FC Sheriff, acompañado de un mensaje que tocó la fibra de todos sus hinchas y chilenos.

“La huella de Arturo Vidal en la Champions League”, fue la frase escogida por el club italiano para acompañar el video del golazo, destacando el impacto que dejó el volante durante su estadía en Italia.

La publicación de Instagram generó rápidamente reacciones entre los seguidores, que recordaron la intensidad y carácter competitivo de Vidal en una etapa donde el Inter volvió a ser un grande de Europa.

Chilenos con paso en el Inter

Vidal forma parte de una selecta lista de futbolistas nacionales que vistieron la camisera del gigante italiano. Su paso se suma al de otros chilenos ilustres que también dejaron su huella en el club.

Entre ellos y con el mejor paso por el Inter, Iván Zamorano, histórico goleador de los años noventa. También David Pizarro, cerebro del mediocampo; Gary Medel, que jugó como volante de corte y Alexis Sánchez que aportó con goles importantes en el equipo italiano.

A la lista se suman dos que no tuvieron un paso muy destacado pero que de igual forma aportaron. Luis Jiménez y Mauricio Pinilla, estuvieron en importantes equipos de Europa y llegaron al Inter, pero no lograron consagrarse. Sin embargo, la sangre chilena ha sido bien presente en el equipo italiano.