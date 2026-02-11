La base de la Generación Dorada de la selección chilena se formó en el Mundial de Canadá, en el 2007, donde aparecieron grandes cracks que por más de una década dejaron en lo más alto al fútbol chileno.

Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, Mauricio Isla y Carlos Carmona, entre otros, fueron guiados por José Sulantay para conseguir un histórico tercer lugar en esa cita mundialista.

A casi 20 años de esa gesta, Nicolás Medina, quien fuera el delantero cero de esa selección, mostró imágenes inéditas del camarín de la Roja.

Hoy es más común ver esas fotos ya que todo el mundo tiene celulares que captan fotografías. Pero en el 2007 era una gracia conseguir una imagen dentro de un camarín.

Alexis en el camarín de la Sub 20 en Canadá

“El vestuario, donde compartimos risas”

Nico Medina escribió en su Instagram lindas palabras al exhibir estas fotos. “El vestuario. El lugar donde compartimos risas, nervios, sueños y una ilusión enorme por tener el privilegio de defender nuestro escudo en un mundial”, indica.

“Éramos un grupo que venía de compartir mucho fútbol antes de esta aventura y que, después, tomó caminos distinto”, siguió.

“Algunos coincidimos más en el tiempo, incluso en equipos; con otros el contacto fue menor. Pero el cariño, la admiración y el seguimiento siempre estuvieron ahí, más allá de la distancia”, continuó.

Finalmente sostuvo que “ver hoy esas trayectorias, cada una con su historia, solo genera respeto y orgullo. Y los mejores deseos, siempre”.

Mira las fotos de la Sub 20 el 2007