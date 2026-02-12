El reto de Frank Ilett de cortarse el pelo cuando Manchester United gane cinco partidos seguidos ya va en casi 500 días. Los ‘Red Devils’ empataron con el West Ham United y cortaron su racha de cuatro al hilo.

Esta misma rachita la tiene O’Higgins de Rancagua, que de ganarle este sábado 14 de febrero a Deportes Limache lograría su quinta victoria consecutiva en partidos oficiales.

Esta estadística positiva del ‘Capo de Provincia’ comenzó una vez dieron vuelta la página tras perder con Universidad de Chile. Cuando superaron la derrota, el equipo celeste venció 4 a 2 a Unión Española, 1 a 0 a Everton ycerraron el 2025 con esos dos triunfos.

Tras vencer a Everton, O’Higgins se clasificó a fase 2 de Copa Libertadores.(Foto: Jorge Loyola/Photosport)

Ya en la Liga de Primera 2026, el ‘Ohi’ comenzó ganando 2 a 1 a Deportes Concepción y 1 a 0 a Deportes La Serena en esta última fecha. Por lo que si en la tercera jornada le ganan al cuadro tomatero en calidad de visitante, conseguirán cumplir el viral desafío.

El equipo de Lucas Bovaglio llega como favorito para visitar al equipo de Víctor Rivero. Es que las dos victorias que consiguieron en este arranque de temporada los posicionan en la cima del torneo junto a Unión La Calera, ambos con seis puntos.

Considerando que los ‘cementeros’ jugarán ante Colo Colo el domingo, O’Higgins puede ver como una oportunidad de ser el líder exclusivo del campeonato. Aunque tendrán que dosificar y cuidar jugadores para el desafío del próximo miércoles ante Bahía por fase 2 de Copa Libertadores.

El complicado calendario que tiene O’Higgins

Este sábado O’Higgins puede llegar a su quinta victoria consecutiva oficial y su tercera de esta Liga de Primera. En la visita ante Deportes Limache, Lucas Bovaglio y sus dirigidos saldrán a buscar los tres puntos, en lo que será la antesala de partidos difíciles.

Posterior a Limache, el Capo de Provincia recibirá a Bahía por Copa Libertadores. Luego recibirán a Colo Colo el sábado 21, para luego visitar Brasil en el partido de vuelta por la fase 2 del torneo continental.

Por si fuera poco, O’Higgins de Rancagua terminará el mes visitando a Palestino en el Municipal de La Cisterna. Luego vuelven a la sexta región para jugar contra Universidad Católica y cierran este hilo de partidos contra el actual puntero, Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán.