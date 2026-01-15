Arturo Vidal es indiscutiblemente para muchos hinchas, uno de los mejores futbolistas chilenos en la historia. Por eso, el King es voz autorizada para hablar de los volantes top en el mundo.

El jugador de Colo Colo la rompió en Europa y también en la selección chilena, haciendo exitosa carrera en gigantes como Juventus y Bayern Munich. Ahora en Macul, el jugador se animó a comentada comparación con figuras que brillaron en el mundo.

“Habla solo cuando nombre a un volante más completo que tú”, es el lema del juego, donde el King debía compararse con figuras consagradas retiradas y vigentes en el fútbol. Entre ellos, Charles Aránguiz, otro crack chileno.

Vidal y el volante más completo que él

Arturo Vidal debía decir qué jugador fue un volante más completo que él, con sorpresiva respuesta. Ahí figuran nombres como Iván Rakitic, Rodrigo de Paul, Frank Lampard, N´Golo Kanté, y Steven Gerrard.

“Ninguno”, fue la respuesta final del King, quien se puso por sobre nombres como Xabi Alonso, Andrea Pirlo, Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Eso, siempre bajo la frase del “volante más completo”.

Y el debate es largo, ya que Vidal efectivamente brilló como un todoterreno en el mediocampo, destacando por su despliegue físico y también faceta goleadora. Eso sí, figuras como Iniesta y Xavi en su prime marcaron una era en Barcelona.

A sus 38 años, el volante albo ahora quiere volver a repetir sus éxitos logrados en 2024, cuando retornó al club de sus amores. Por ahora su meta es volver a ganarse el puesto de titular con Fernando Ortiz, tras un irregular 2025.

Así fueron las elecciones de Vidal: