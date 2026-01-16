Luego de llegar como el 9 que tanto buscó Colo Colo, el argentino Maximiliano Romero se une al plantel que comanda Fernando Ortiz en Uruguay para preparar una nueva temporada.

Año en el que si bien, el Cacique no jugará copas internacionales, tendrá objetivos locales por cumplir. Uno de ellos es ganar el Superclásico, partido en el que Romero encontrará a un conocido: Francisco Meneghini.

La relación entre el delantero y el nuevo director técnico de Universidad de Chile es buena. En el segundo semestre del 2025, Maxi Romero se unió a O’Higgins con el fin de poder recuperar su nivel. Resultado que consiguió bajo las órdenes de Paqui.

En el club de Rancagua, el argentino convirtió seis goles, siendo clave en la clasificación del equipo a la fase 2 de Copa Libertadores. Al mismo tiempo, anotó tantos importantes ante rivales como Colo Colo, Unión Española, Palestino, entre otros.

ver también ¿El Dortmund de Rancagua? O’Higgins remece el fútbol chileno con nueva camiseta en homenaje a sus orígenes

De hecho, desde su llegada al Capo de Provincia, Maximiliano Romero agarró la camiseta de titular en el equipo de Meneghini y nunca la soltó. Siendo el referente en delantera que ocupó el mismo entrenador que ahora lo tendrá que controlar en el primer Superclásico.

Aún no hay día ni hora definida para el primer partido entre albos y azules. Sin embargo, dentro del fixture oficial de la Liga de Primera 2026, está estipulado que Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el estadio Monumental en la fecha 5, pactada para el fin de semana del 1 de marzo.

Publicidad

Publicidad

Maximiliano Romero: ¿Un nuevo clasiquero?

Los goles de Maximiliano Romero fueron claves para O’Higgins y es uno de los motivos por los que Blanco y Negro lo decidió fichar en Colo Colo. Con miras en los desafíos nacionales, los albos esperan que el argentino esté a la altura de jugar con la camiseta del Cacique. De esta manera, pueda ganarse el corazón de la hinchada. Y si de alguna forma lo puede conseguir es en los clásicos.

El único clásico que hasta ahora jugó Romero en el fútbol chileno es el “Clásico Minero” ante Cobresal. Partido en el que convirtió el único gol e hizo que el Capo de Provincia se quede con los tres puntos.

Maximiliano Romero convirtiéndole a Cobresal en el Clásico Minero.Foto: Jorge Loyola/Photosport

Publicidad

Publicidad

En este 2026, Maximiliano Romero tendrá dos rivales a los que deberá anotarles casi por obligación: Universidad de Chile y Universidad Católica. Aunque cuando le tocó enfrentarse a ambas universidades en la temporada pasada, no pudo convertir.