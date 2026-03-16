Gustavo Biscayzacú y Javier Correa tienen en común que ambos fueron delanteros de Colo Colo. De hecho, el argentino todavía es una opción del ataque albo, aunque perdió el puesto con su compatriota Maximiliano Romero, quien fue titular ante O’Higgins.

Y también será estelar frente a Huachipato. Por eso mismo, el Grillo recibió consultas en torno a la competencia por ser el eje ofensivo de los albos. Algo que por el momento recae en Romero, el ex delantero de O’Higgins, quien se sumó al Cacique a préstamo desde Argentinos Juniors.

Las consultas en torno a Correa fueron respondidas con algo de empatía por el charrúa, quien en Chile también jugó en Unión Española, Fernández Vial y Santiago Morning. “Hablo del argentino, tiene muchas veces una forma de expresarse parecida a la nuestra. Se puede percibir como soberbio o arrogante y muchas veces es así”, apuntó en Cooperativa Deportes.

Javier Correa le hizo un gol debajo del arco a Everton y mandó a callar a la hinchada de Colo Colo. (Andrés Piña/Photosport).

Aunque no dijo abiertamente que el “9” del Eterno Campeón le parecía dentro de esos adjetivos. “Cada uno se defiende dentro de la cancha con goles y buenas actuaciones, más en un equipo grande como Colo Colo. Cuanto más capacidad goleadora tengas, más será el crédito con la gente por declaraciones o partidos cuando no salen las cosas”, aseguró el Grillo, campeón con los albos en el Clausura 2007.

Biscayzacú llegó a mediados de 2007 a Colo Colo para reemplazar a Humberto Suazo. (OSCAR TORRES/PHOTOSPORT).

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“Será diferente cuando no conviertes ni generas ni tienes una efectividad importante ante el arco rival. La crítica será más, la paciencia va a ser menos y comienzan los conflictos”, apuntó Biscayzacú. Una sensación que seguramente Correa ya experimenta en Pedrero.

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Biscayzacú explica por qué Maxi Romero le quitó el puesto a Correa en Colo Colo

Gustavo Biscayzacú fue campeón en Colo Colo y tiene mucho bagaje para saber por qué Romero está por sobre Correa en este momento en la consideración de Fernando Ortiz. “Viendo un poco la personalidad del jugador y la capacidad de la definición, ahí están las claves”, aseguró el Grillo.

“También a tratar de convertir lo más rápido posible en un equipo nuevo. Si el delantero no convierte, va perdiendo un poco la confianza. No sólo de uno mismo, también del equipo en sí. Ahí empieza un poco la duda”, describió Biscayzacú.

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El remate de Maxi Romero para vencer a Tomás Ahumada, portero de Audax. (Felipe Zanca/Photosport).

Pero a Romero le tocó la cara bonita de la moneda: lleva tres goles en la Liga de Primera. Dos de ellos sirvieron para vencer. Uno a Unión La Calera, el otro al Audax Italiano en La Florida. “Diferente es cuando conviertes rápido y tus compañeros saben que deben hacerte el juego para definir”, sentenció Biscayzacú.

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Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo está en el 3° lugar de la tabla en la Liga de Primera, aunque tiene un juego pendiente: el de este lunes 16 de marzo a las 20:30 horas frente a Huachipato.

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