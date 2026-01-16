El técnico Francisco Meneghini se prepara para el primer amistoso de la pretemporada de Universidad de Chile, cuando este domingo se enfrente en dos amistosos contra Racing, en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Será la primera prueba para el nuevo entrenador de los azules, pero cuando se revelarán grandes misterios de cómo formará la U para esta temporada, marcando diferencias con su antecesor, Gustavo Álvarez.

Uno de los puntos relevantes tiene que ver con los tres potentes delanteros que trajo la U: Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero. Los hinchas quieren saber si la idea es un tridente o uno de ellos ira a la banca.

Algo que debe definir el entrenador con su nuevo esquema, pero que ya tiene a los seguidores sacando cuentas de algo que puede golpear al camarín azul: ¿Va a dejar a uno de sus bombásticos refuerzos como suplente?

Octavio Rivero competirá con Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero en la delantera. Foto: U de Chile.

ver también U de Chile toma una decisión final: ¿Cierran el mercado de los refuerzos?

¿Va a jugar con tres delanteros la U?

Uno de los que sacó la voz fue el ex azul Rodrigo Goldberg, quien en el diario Las Últimas Noticias entró al debate en Universidad de Chile, con las dudas que tienen los hinchas.

Publicidad

Publicidad

“A mí lo que me pasa es que yo no sé si van a jugar los tres juntos. Creo que eso va a ser circunstancial. Mi impresión es que la U no siempre va a jugar así, porque si no dónde queda Javier Altamirano. ¿Dónde queda Lucas Assadi? ¿Dónde queda Charles Aránguiz?”, explicó el comentarista deportivo.

En ese sentido, deja abierta una inquietud que espera sea resulta luego: “Y claro, uno dice que vienen más atrás, pero ¿va a jugar con tres delanteros? No lo sé. Yo tengo mis dudas”.