O’Higgins pudo concretar un fichaje desde Argentina y ya luce como refuerzo un zurdo volante ofensivo del que se hablaba hace varios días. Un jugador que probó suerte en la primera división del vecino país, pero que no tuvo la continuidad esperada ni su equipo pasó un buen momento.

De hecho, Godoy Cruz descendió a la Primera Nacional trasandina. Luego de esa desafortunada aventura, Bastián Yáñez volvió a la máxima categoría chilena, donde se dio a conocer con la camiseta de la Unión Española. Y fue confirmado como incorporación al plantel dirigido por Lucas Bovaglio.

“El delantero chileno firmó su vínculo y se transformó en nuevo jugador de la Celeste”, decía parte del comunicado con que el elenco rancagüino le dio la bienvenida a Yáñez, quien alcanzó a disputar 26 encuentros en el Tomba. Regaló dos asistencias en el cuadro mendocino.

Bastián Yáñez celebra uno de los 8 tantos que marcó en Unión Española. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Pero también cuenta con mucho bagaje en la primera división chilena. Con los hispanos, el Basti suma 140 encuentros. El renquino anotó ocho goles y regaló 16 asistencias en la Furia Roja, que afrontará este 2026 en la Primera B del balompié criollo tras 28 años en la élite.

Bastián Yáñez está de vuelta desde Argentina y jugará en O’Higgins, donde disputará la Copa Libertadores de América ante un rival muy exigente: el Bahía de Brasil. Ya son cinco las incorporaciones que tiene el Capo de Provincia durante el mercado de fichajes 2026.

Todo lo comenzó el portero Jorge Peña, quien se sumó a préstamo desde Unión La Calera. También le dieron la bienvenida a Leandro Díaz, lateral izquierdo que llega cedido desde Huachipato. Benjamín Rojas, aquel carrilero derecho formado en Palestino, volvió al país tras una experiencia en Polonia y otra en Portugal. Y firmó en O’Higgins. El argentino Miguel Brizuela arribó desde Vélez Sarsfield.

Juan Ignacio Díaz ante Facundo Pons. Juani no seguirá en O’Higgins ni el atacante en Limache. (Andres Pina/Photosport).

En teoría para suplir a Juan Ignacio Díaz, refuerzo de la UC. Por lo pronto, el DT Lucas Bovaglio debe consolidar algunos detalles en su idea al mando de los Celestes. Este sábado 17 de enero, O’Higgins venció por 3-2 a Deportes Recoleta en un amistoso. De todos modos, el equipo debe estar a punto para el 1 de febrero, cuando el elenco rancagüino se medirá al Deportes Concepción en la Copa Chile.

Así quedó O’Higgins en la tabla de la Liga de Primera 2025

O’Higgins se anotó en el 3° lugar de la tabla en la Liga de Primera 2025, con lo que ganó su boleto a la Copa Libertadores.

