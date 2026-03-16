Hace algunos días, Stefano Magnasco se refirió a su presente, marcado por una lesión y su salida de Deportes Temuco. El jugador no fichó por ningún club en este mercado de transferencias y reveló que esperará hasta la próxima ventana y recuperarse completamente.

A través de sus redes Magnasco hizo sus descargos donde señaló: “En otros países cuando pasan estas situaciones los clubes están obligados a extender el contrato por lo menos hasta la recuperación”.

Magnasco sigue en búsqueda de club

El jugador, en conversación con AS, reveló que le agarró el “gustito a jugar en la B”, añadiendo que “fue algo nuevo. Me gustó, es algo muy distinto a cómo se da todo en Primera”.

En la misma línea, aclara que es por la competencia. “Todo es mucho más peleado. Hay más equilibrio en el día a día, hay partidos que normalmente uno piensa que va a ganar y pasa lo contrario. Me sorprendió, porque vivirlo afuera es distinto”.

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“Me gustó y siento que tengo experiencia como para compartir, para sumarle otro punto también a los planteles. Lo que más quiero es eso, tratar de estar diez puntos en lo físico, porque sé que tengo mucho más para aportar. Todavía tengo espacio de crecimiento”.

Añadiendo que a pesar de los sacrificios y en ocasiones los largos traslados, es una experiencia muy positiva. “Uno disfruta jugar. Todos los partidos son totalmente distintos, muy difíciles, canchas difíciles. Como que te lleva a dar un poquito más, a estar pendiente y a hacer un poquito más de lo que necesitas para mantenerte”.

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En síntesis: