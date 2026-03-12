Primero fue Stefano Magnasco, quien repasó su salida de Temuco estando lesionado, y ahora le volvieron a caer el equipo de La Araucanía. Ahora el equipo que milita en Primera B tuvo más dardos desde Santiago.

Desde el Sifup, fue Luis Marín quien le cayó a Marcelo Salas y su mandato en el Pije. El presidente del sindicato de futbolistas criticó con todo al Matador por el trato con jugadores lesionados.

“El club de Marcelo (Salas) y Raúl (Jélvez) parece no darle demasiada importancia a esta situación”, dijo el ex portero a El Deportivo, alzando la voz desde el Sifup por sus afiliados.

Lo pasa mal Marcelo Salas: la dura frase en el Sifup

Luis Marín, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), barrió con Marcelo Salas como presidente de Deportes Temuco. Tras el caso de Stefano Magnasco se supo de otros jugadores lesionados que tuvieron problemas con el club, según denunció el funcionario.

“Lamentablemente, esta es una práctica habitual de la dirigencia de Deportes Temuco: dejar a los jugadores sin apoyo cuando sufren lesiones“, disparó el ex seleccionado nacional en Sudáfrica 2010.

Para el presidente del Sifup, las faltas que acusa en el Temuco de Marcelo Salas “son de carácter laboral, ya que los futbolistas las sufrieron defendiendo al club, ejerciendo su trabajo”.

En lo futbolístico, el Pije tiene dos puntos en tres partidos y necesita sumar con urgencia bajo el mando de Arturo Sanhueza en la banca. En la próxima fecha visitarán a Magallanes este sábado, a las 18:00 horas en San Bernardo.