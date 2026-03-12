Un partidazo se jugó la noche del miércoles por los octavos de final de Indian Wells, donde el británico Jack Draper (14° de la ATP) dio el golpe y eliminó al serbio Novak Djokovic (3°).

El zurdo sorprendió al ex número 1 del mundo en el cemento estadounidense y le ganó por 4-6, 6-4 y 7-6 (5), en entretenidas dos hora y 37 minutos de juegos.

Draper en vez se sentirse feliz por haber derrotado a Nole reconoció que estaba muy abrumado, debido a que considera al balcánico como su gran ídolo y referente en el tenis mundial.

ver también El mejor punto que le verás a Novak Djokovic: “Tienes que cerrar Indian Wells”

Draper y su congoja tras vencer a Nole Djokovic en Indian Wells

Jack Draper analizó la victoria que consiguió ante Djokovic en Indian Wells: “ha sido un partido loco, creo que ambos lo dimos todo. Por mi parte, pienso que comencé un poco pasivo, pero luego comencé a ser un poco más agresivo, hasta tomar el control de los puntos en mis términos”.

“Ahora mismo estoy abrumado por haber vencido a Novak, alguien al que he visto, admirado e idolatrado desde que era un niño. Estoy muy agradecido de estar en esta situación y tener la oportunidad de volver a jugar”, agregó.

Jack Draper dio el golpe ante Djokovic. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Para finalizar, Draper indicó que “estoy muy orgulloso por la forma en la que estoy jugando, le estaba diciendo a mi entrenador que todavía creo que mi nivel podría ser mucho mejor, honestamente. No tanto con el tenis, sino más bien con mi mentalidad en la cancha”.

Jack Draper intentará meterse en las semifinales de Indian Wells, cuando se mida ante el ruso Daniil Medveved en el cemento californiano.

En síntesis

Jack Draper derrotó a Novak Djokovic por 4-6, 6-4 y 7-6 (5) en Indian Wells .

derrotó a por 4-6, 6-4 y 7-6 (5) en . El partido de octavos de final tuvo una duración total de dos horas y 37 minutos .

. Draper enfrentará al ruso Daniil Medvedev en la siguiente ronda por las semifinales del torneo.

Publicidad

Publicidad