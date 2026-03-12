La polémica que Sammis Reyes y Cuco Cerda protagonizaron en la semana festivalera sigue dando de que hablar y ahora se suma la versión de Daniela Aránguiz, quien entregó detalles de cómo ocurrieron los hechos que desataron el conflicto.

En el programa Sígueme, la panelista entregó su versión de lo ocurrido en la Fiesta Bresh donde señaló que Emilia Dides se le acercó ante de que ocurriera la pelea. “Se acerca me dice: ‘Hola Dani’. Muy decente, debo decir. Yo le digo: ‘¿Todo bien?’. ‘Todo bien, no peleemos por tonteras’. Le digo: ‘Todo bien, besitos’. Nos dimos un abrazo, te lo juro”.

Agregando que tras eso, ellos estaban celebrando un cumpleaños en un VIP reservado. “De repente miro para atrás y miro al señor Sammis en una esquina y llamaba y llamaba al Jose”

Daniela Aránguiz revela detalles del conflicto de Sammis y Cuco

Añadiendo que la llegada del exjugador de la NFL fue sorpresiva. “No sé coló en la fiesta, porque es una fiesta abierta. Pero entró a nuestro lugar sin que nadie lo invitara“, aclaró Aránguiz.

En la misma línea, la panelista aclara que la tensión rápidamente se tomó la conversación entre Sammis y Cuco, por lo que otras personas intervinieron.

ver también La Velada del Año 6 tiene combates confirmados: Sammis Reyes no fue elegido por Ibai

“Pensé que estaban hablando en buena. Me saludó, muy enojado. ‘Ah, deben estar conversando’, y después estábamos en el VIP y cacho esto, que se ven unos tironeos”

Publicidad

Publicidad

“Añadiendo que fue un momento muy tenso. “Nadie va con una intención pelear o algo”.