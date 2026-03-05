Recordado y querido por los hinchas de U Católica, el nombre de Stefano Magnasco es sinónimo de títulos en la precordillera. Sin embargo, el jugador hoy lo pasa mal con su presente en el fútbol chileno.

Tras las duras lesiones la temporada pasada en Deportes Temuco, el defensa aclaró su caso tras decir adiós al club de Marcelo Salas. Ahí dijo que “debido al contexto del equipo quise jugármela y estar, pese a la lesión”.

“Tuve una lesión más grave, tuve que pasar por cirugía, estoy en recuperación, pero terminé contrato con una lesion. Los clubes no están obligados a renovarte, es complejo y dificulta la negociación con otro equipo”, dijo.

El ex U Católica hace un llamado tras su paso por Temuco

Stefano Magnasco publicó un video aclarando su situación actual, donde no tiene equipo en el fútbol chileno. Tras un tormentoso paso por Deportes Temuco en la Primera B, el jugador se recupera de su última lesión.

“Sé que el Sifup sabe, ha ofrecido seguros y estar con el jugador, pero siento que se necesita algo más. En otros países los clubes están obligados a tener contrato hasta la recuperación y ahí quedar libre”, explicó.

Siguiendo con su descargo sobre su adiós de Temuco en medio de una grave lesión, Magnasco dijo que debió ser renovado hasta mejorarse. Ahí alegó que “eso debería ser, porque terminar lesionado la temporada y ahora estar sin club lesionado es más complicado”.

“Estoy recuperándome en Meds y quería mantener al tanto de lo problemático de cosas que faltan por solucionar. Quiero recuperarme bien para el próximo desafío”, finalizó.

El descargo del jugador: