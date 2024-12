Colo Colo ya realizó las mediciones físicas antes de la pretemporada y este jugador, que hoy en día suena como refuerzo del equipo que dominó la Primera B del fútbol chileno, fue el que obtuvo los mejores resultados. Sorprendió a todos, pero tiene muy difícil quedarse en Macul.

Se trata de Jeyson Rojas, defensor surgido del semillero en el Cacique. Pero en 2024 estuvo a préstamo en Unión Española, donde pudo festejar su primer gol como profesional. Los reportes desde la región de Coquimbo dan cuenta del interés Papayero en él.

Pero no es la primera opción que tenía Deportes La Serena, que ha tenido mucha actividad en el mercado de fichajes. El cuadro granate le hizo una propuesta a un lateral derecho multicampeón que ya tuvo una estadía en La Portada: Stefano Magnasco, quien quedó libre tras cuatro campañas en los hispanos.

Jeyson Rojas en acción por Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Eso sí, el ex jugador de Universidad Católica y el Groningen de Países Bajos no ha contestado la oferta. “Lo de Magnasco se estancó. Conversé con él, pero después no le contestó más el teléfono a la gente del club”, expuso el DT del equipo, Erwin Durán.

Stefano Magnasco en acción por Deportes La Serena. (Hernan Contreras / Photosport).

“Acá van a venir los que tengan ganas”, sentenció Durán, ex entrenador de Deportes Puerto Montt y Unión San Felipe, entre otros clubes. Fue en ese contexto que surgió como alternativa Jeyson Rojas, formado originalmente como zaguero central, aunque devino en marcador de punta.

Jeyson Rojas puede dejar Colo Colo y ser refuerzo de un campeón del fútbol chileno

Con este panorama descrito, Jeyson Rojas puede salir otra vez de Colo Colo y ser refuerzo de Deportes La Serena, que tuvo una temporada dominadora en el fútbol chileno durante 2024. Se consagró ganador del Campeonato Ascenso con 18 puntos de ventaja sobre Magallanes.

Un botón de muestra para la demoledora campaña de los granates, que tienen más incorporaciones prontas a confirmarse. Por ejemplo, Fabián Cerda, que ya trabajó a las órdenes de Erwin Durán. “Se integró a los entrenamientos y será una linda competencia con Eryin Sanhueza”, describió el estratego.

Fabián Cerda se integró a La Serena. (Eduardo Fortes/Photosport).

También ratificó que el zurdo Manuel Rivera está prácticamente listo, al igual que otro brasileño que probará suerte en el estadio La Portada: Jhonatan Kauan, un atacante de 20 años que terminó su relación contractual con Inter de Porto Alegre y ya enfila rumbo al Faro. ¿Se sumará a ellos Jeyson Rojas? Tic, tac, tic, tac…