Luego de los graves incidentes que cancelaron duelo por octavos de final en Copa Sudamericana, en Independiente se dedicaron a culpar de todo a los hinchas de Universidad de Chile y a iniciar tratativas para pedir la clasificación por secretaría.

Reflejo de lo anterior son los dichos tanto de su presidente Néstor Grindetti como del secretario general Daniel Seoane, que con una falta evidente de humanidad, se lavaron las manos y apuntaron a los azules por la masacre en Avellaneda.

Pues bien, en las últimas horas apareció un ex timonel de Independiente como Andrés Ducatenzeiler, hoy reconocido streamer argentino, que durante su transmisión aprovechó de revelar un audio que compromete gravemente a la actual dirigencia del club.

Ex timonel de Independiente revela comprometedor audio

El popularmente conocido como “Duka” tomó su celular y exhibió un mensaje de voz que le llegó directamente desde el Estadio Libertadores de América, con testimonios que apuntan a Grindetti, Seoane y compañía como los responsables del ataque a mansalva de la barra brava del Rojo a los seguidores azules.

“Andrés, yo estaba al lado del quilombo. Literalmente a tres metros, porque fui a la ‘garganta’ al lado. Eran 10 pibitos chilenos que como se aburren empezaron a tirar cosas y como siempre hay un boludo de nuestro lado que les responde y nunca mandaron a nadie de seguridad a frenar eso”, se escucha en el audio.

“Cuando dicen que deben desalojar la cancha (los hinchas de la U), quedan 20… y cuando se habían ido todos y quedaron 10 chilenos, entraron una tromba de 200 monos de la barra y los cagaron a palos. Obviamente, entran ahí porque la dirigencia de Independiente les abrió la puerta y les dijo ‘vayan a vaciar esa tribuna'”, agrega el testimonio.

Tras el mensaje, Ducatenzeiler tomó la palabra y señaló que “¿entendieron ahora? Esto es un socio anónimo, uno de los tantos que me escriben (y me cuentan lo que pasa) cuando juega el Rojo”.

La decisión de Conmebol sobre el partido

A raíz de los incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile, la Conmebol informó mediante comunicado oficial que “se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales para futuras determinaciones”.

“Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio se envió a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol“, cierra el escrito que apunta a los pasos a seguir de cara a alguna definición.