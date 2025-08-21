¿”Hinchas ejemplares”? Así ingresaron los barristas de Independiente al sector de U. de Chile

La revancha entre Independiente y U. de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana terminó en una tragedia sin precedentes. El duelo fue cancelado por serios enfrentamientos entre las barras, donde 19 hinchas azules terminaron heridos. Dos están graves.

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, culpó a la barra de la U y exculpó a sus propios hinchas, asegurando que “son ejemplares” y que ya trabajan en pedir los puntos a la Conmebol. “Nuestro comportamiento fue increíble y no pasó nada”, aseguró.

“Vamos a esperar el informe de Conmebol para defender a Independiente. Por lo que se ve, y por lo que vio todo el mundo, y hasta las autoridades de la U. de Chile, hay un claro culpable que son los simpatizantes de la U”, señaló el dirigente trasandino.

Sin embargo, hay un video que desmiente el “comportamiento ejemplar” de sus hinchas. Diario Olé compartió el registro del momento exacto donde los barristas de Independiente, en masa, se dirigieron a la puerta del sector de la visita para agredir a los chilenos en el Estadio Libertadores de América.

Tweet placeholder

Los chilenos de Independiente condenan la violencia en Argentina

Felipe Loyola se descargó tras la tragedia en Avellaneda. “No puede tolerarse este nivel de violencia, me siento destrozado. La seguridad policial no sé dónde estaba. Es una pena gigante, todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol, el deporte no es violencia”, condenó.

Publicidad

Publicidad

Pablo Galdames, el otro chileno que milita en Independiente, también se pronunció en redes sociales. “Que este lamentable incidente llame la atención de las autoridades, y que la gente que organiza se haga responsable de toda la situación que se vivió hoy. La violencia no se calma con más violencia. Lo que vivimos hoy no se puede volver a repetir nunca más“, dijo.