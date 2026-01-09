U. Católica suma un nuevo refuerzo en el mercado de fichajes. A las llegadas de Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez y Justo Giani se suma un defensor argentino conocido en el fútbol chileno y que fue parte de la campaña de O’Higgins en 2025.

Este viernes por la mañana cayó el quinto anuncio de U. Católica. “Cruzados anuncia un principio de acuerdo con el defensa argentino Juan Ignacio Díaz“, confirmaron en redes sociales.

“El jugador se someterá en las próximas horas a la revisión médica respectiva, la que, de ser superada con éxito, lo transformará en nuevo integrante del plantel de honor de U. Católica“, sumaron.

“Juan Ignacio es un futbolista de 27 años, debutó el año 2018 en Estudiantes de La Plata y la temporada pasada defendió a O’Higgins de Rancagua”, destacaron también.

Tweet placeholder

U. Católica sigue reforzándose: vienen más fichajes

En cuanto a Juan Ignacio Díaz, era el primer capitán de O’Higgins durante la temporada 2025. Jugó 21 partidos durante el año. Ahora, el defensa central llega como jugador libre a U. Católica tras terminar su contrato.

Publicidad

Publicidad

Juan Tagle, presidente de Cruzados, confirmó que U. Católica aún no cierra su plantel. “Estamos buscando un defensor y un delantero, podría caer algo más también“, dijo el dirigente.

El defensor ya cayó, así que quedaría un delantero y quizás otra sorpresa. El timonel de la Franja confirmó que “vamos a tener buenas novedades para que el plantel esté en la línea de lo que el DT pidió, un plantel de calidad y amplio; vamos a tener algo así como 28-30 jugadores“.