Uno de los primeros jugadores que abandonó el estadio Monumental de cara a la temporada 2026 fue Mauricio Isla, quien no fue tenido en cuenta para seguir en Colo Colo.

La dirigencia de Blanco y Negro decidió no renovar el contrato del lateral derecho de 37 años, debido a que durante la campaña 2025 tuvo un bajo rendimiento y hay voces que aseguran que nunca estuvo comprometido con el club.

La salida de Colo Colo no le dolió mucho a Mauricio Isla, quien tras quedar cesante ha mostrado sus días libres junto a su novia e hijas mediante las distintas redes sociales.

Mauricio Isla es ofrecido a Independiente de Avellaneda

El Huaso Isla llegó a Colo Colo a mediados de 2024, proveniente de Independiente de Avellaneda, club donde rescindió su contrato para llegar al Cacique y volver a Chile, con la idea de estar junto a su familia.

El destino puede volver a vestir de rojo al defensor chileno, puesto que en TyC Sports dieron a conocer que Isla fue ofrecido al equipo que dirige técnicamente nuestro conocido Gustavo Quinteros.

Mauricio Isla busca equipo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

La agencia de representación del jugador, AIM, puso sobre la mesa de Independiente el nombre del chileno, que podría ser el reemplazante de Federico Vera, quien partió a Huracán.

Mauricio Isla no es la prioridad para Independiente, que busca al lateral de Boca Juniors Lucas Blondel, pero como la operación no está cerrada el chileno tiene una chance de volver a un viejo amor.