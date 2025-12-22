Colo Colo no vive un cierre del 2025 tranquilo y si bien Mauricio Isla no seguirá en el club, sigue la polémica alrededor de su salida. Mauricio Israel le echó más leña al fuego.

Los Albos estuvieron muy lejos de las expectativas en la temporada del centenario y no lograron ninguno de los objetivos. Por esta razón, como buen club grande, hay varios futbolistas que no continuarán en el equipo en el próximo año.

La indisciplina de Mauricio Isla

Entre los jugadores que no siguen en Colo Colo, uno de los que más ruido causó es Mauricio Isla. El Huaso es uno de los mejores laterales de la historia del fútbol chileno, por lo que hasta Arturo Vidal se manifestó en contra de la decisión de la dirigencia.

Isla en el último tiempo bajó el rendimiento, al igual que el resto del equipo. Sin embargo, también recibió acusaciones de indisciplina. Una de ellas habría sido en la previa del último duelo de la temporada ante Audax Italiano, según indicó Juan Cristóbal Guarello.

Este hecho fue confirmado por Mauricio Israel en el programa Círculo Central. De hecho, explicó que el bicampeón de América llegó en tan mal estado que por esta razón no fue convocado al duelo ante los Itálicos, donde Colo Colo perdió y no clasificó a la Copa Sudamericana.

“Nosotros comentamos acá que hubo una pelea, donde casi se van a las manos Vidal con Ortiz. A Mauricio Isla lo cortó porque llegó en muy malas condiciones, le tuvieron que poner hasta suero“, indicó Israel.

La salida de Isla de Colo Colo no fue de buena manera. Ahora el Huaso tendrá que buscar un nuevo horizonte futbolístico, lejos de Macul. Los Albos deberán encontrar otro lateral derecho para el 2026.