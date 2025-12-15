Una campaña para el olvido tuvo Colo Colo en 2025, porque no consiguió ningún objetivo de los que se propuso y quedó sin competencia internacional para 2026.

Uno de los apuntados por el nivel del Cacique fue Arturo Vidal, que no fue ni la sombra de la temporada 2024 y tan mal estuvo que terminó siendo suplente en el final de la campaña.

Al King no le gustó ser considerado como alternativa por el entrenador Fernando Ortiz, a quien criticó públicamente por dejarlo en la banca tras la derrota ante Audax Italiano, que dejó a Colo Colo afuera de la Copa Sudamericana.

Mauricio Israel destapa pelea entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz

Muchas voces indican que el camarín de Colo Colo terminó bien dividido y ahora aseguran que casi hubo una fuerte pelea.

El comunicador Mauricio Israel, con sus datos incomprobables, contó en el programa Círculo Central que hubo una disputa que casi se fue a las manos entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz.

Arturo Vidal criticó públicamente a Fernando Ortiz. Foto: Andres Pina/Photosport

“Yo supe que tuvieron un agarrón fuerte, que casi llega a las manos“, dijo el conductor del espacio televisivo.

Colo Colo está de vacaciones y el plantel se reúne el 3 de enero, cuando se volverán a ver las caras Arturo Vidal y Fernando Ortiz para iniciar la pretemporada.