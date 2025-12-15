Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Polémica

¿Le creemos? Mauricio Israel sale con una de las suyas y filtra pelea entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz

El volante criticó públicamente al entrenador del Cacique. Ambos seguirán en los albos para la próxima temporada.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Arturo Vidal una vez más en la polémica.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTArturo Vidal una vez más en la polémica.

Una campaña para el olvido tuvo Colo Colo en 2025, porque no consiguió ningún objetivo de los que se propuso y quedó sin competencia internacional para 2026.

Uno de los apuntados por el nivel del Cacique fue Arturo Vidal, que no fue ni la sombra de la temporada 2024 y tan mal estuvo que terminó siendo suplente en el final de la campaña.

Al King no le gustó ser considerado como alternativa por el entrenador Fernando Ortiz, a quien criticó públicamente por dejarlo en la banca tras la derrota ante Audax Italiano, que dejó a Colo Colo afuera de la Copa Sudamericana.

Mercado de fichajes: los 3 refuerzos que se acercan a Colo Colo

ver también

Mercado de fichajes: los 3 refuerzos que se acercan a Colo Colo

Mauricio Israel destapa pelea entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz

Muchas voces indican que el camarín de Colo Colo terminó bien dividido y ahora aseguran que casi hubo una fuerte pelea.

El comunicador Mauricio Israel, con sus datos incomprobables, contó en el programa Círculo Central que hubo una disputa que casi se fue a las manos entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz.

Arturo Vidal criticó públicamente a Fernando Ortiz. Foto: Andres Pina/Photosport

Arturo Vidal criticó públicamente a Fernando Ortiz. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Yo supe que tuvieron un agarrón fuerte, que casi llega a las manos“, dijo el conductor del espacio televisivo.

Colo Colo está de vacaciones y el plantel se reúne el 3 de enero, cuando se volverán a ver las caras Arturo Vidal y Fernando Ortiz para iniciar la pretemporada.

La despedida de Vidal a Amor en Colo Colo: “Te quiero, hermano”

ver también

La despedida de Vidal a Amor en Colo Colo: “Te quiero, hermano”

Lee también
Movidas: Colo Colo a detalles de sumar a figura de Coquimbo
Colo Colo

Movidas: Colo Colo a detalles de sumar a figura de Coquimbo

"Déjenlo trabajar": Johnny lanza sorpresivo salvavidas a Ortiz
Chile

"Déjenlo trabajar": Johnny lanza sorpresivo salvavidas a Ortiz

Guarello carga contra Vidal: "Tiene destruido el camarín de Colo Colo"
Colo Colo

Guarello carga contra Vidal: "Tiene destruido el camarín de Colo Colo"

Sevilla llora las ausencias que garantizan minutos a Alexis Sánchez
Alexis Sánchez

Sevilla llora las ausencias que garantizan minutos a Alexis Sánchez

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo