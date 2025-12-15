Arturo Vidal se refirió a varios temas este domingo. Además de pronunciarse por el triunfo de José Antonio Kast en las Elecciones Presidenciales, el King tuvo palabras sobre lo que sucede en Colo Colo.

En específico, el mediocampista abordó las salidas de jugadores como Mauricio Isla. “Duele cuando es un jugador tan importante para Chile, no solo para Colo Colo. Estuvimos juntos en Europa, que no es fácil”, dijo.

“Ojalá les vaya bien donde vayan, son profesionales increíbles y mejores personas“, agregó Arturo Vidal sobre Óscar Opazo, Sebastián Vegas y Emiliano Amor, todos quienes terminaron sus contratos.

Sin embargo, el King no se quedó ahí. Y es que también se juntó con Amor para despedirlo. “Gracias por todo, amigo. Éxito en 2026“, le escribió el defensor. “Te quiero, hermano“, le respondió el King.

La despedida de Vidal a Amor | Instagram

Arturo Vidal se despide de Emiliano Amor en Colo Colo

Para despedirse del club y sus hinchas, Emiliano Amor participó de un emotivo evento este sábado. “Mis dos hijos crecieron viendo a Colo Colo y yendo a la cancha. Lolita es hincha, todavía no le decimos que nos vamos, porque la va a pasar mal“, relató a Cacique Pasión.

Publicidad

Publicidad

“Todo lo de Colo Colo fue aprendizaje y disfrute, nos vamos como familia muy contentos. Ojalá en un futuro nos volvamos a ver. De cualquier forma“, cerró el defensor.