Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

La despedida de Vidal a Amor en Colo Colo: “Te quiero, hermano”

Arturo Vidal y Emiliano Amor compartieron tras la salida del defensa de Colo Colo. Esto dijeron.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Vidal despidió a Amor en Colo Colo
© InstagramVidal despidió a Amor en Colo Colo

Arturo Vidal se refirió a varios temas este domingo. Además de pronunciarse por el triunfo de José Antonio Kast en las Elecciones Presidenciales, el King tuvo palabras sobre lo que sucede en Colo Colo.

En específico, el mediocampista abordó las salidas de jugadores como Mauricio Isla. “Duele cuando es un jugador tan importante para Chile, no solo para Colo Colo. Estuvimos juntos en Europa, que no es fácil”, dijo.

“Ojalá les vaya bien donde vayan, son profesionales increíbles y mejores personas“, agregó Arturo Vidal sobre Óscar Opazo, Sebastián Vegas y Emiliano Amor, todos quienes terminaron sus contratos.

Sin embargo, el King no se quedó ahí. Y es que también se juntó con Amor para despedirlo. “Gracias por todo, amigo. Éxito en 2026“, le escribió el defensor. “Te quiero, hermano“, le respondió el King.

La despedida de Vidal a Amor | Instagram

La despedida de Vidal a Amor | Instagram

Arturo Vidal se despide de Emiliano Amor en Colo Colo

Para despedirse del club y sus hinchas, Emiliano Amor participó de un emotivo evento este sábado. “Mis dos hijos crecieron viendo a Colo Colo y yendo a la cancha. Lolita es hincha, todavía no le decimos que nos vamos, porque la va a pasar mal“, relató a Cacique Pasión.

Publicidad

“Todo lo de Colo Colo fue aprendizaje y disfrute, nos vamos como familia muy contentos. Ojalá en un futuro nos volvamos a ver. De cualquier forma“, cerró el defensor.

Lee también
El drama familiar que enfrenta Amor en su adiós a Colo Colo: “Aún no...”
Colo Colo

El drama familiar que enfrenta Amor en su adiós a Colo Colo: “Aún no...”

Fue uno de los cortados en Colo Colo y ya tendría equipo: "Al parecer irá a..."
Colo Colo

Fue uno de los cortados en Colo Colo y ya tendría equipo: "Al parecer irá a..."

"Los quiero mucho": La emotiva despedida de Emiliano Amor
Colo Colo

"Los quiero mucho": La emotiva despedida de Emiliano Amor

Basay le dice a Vidal bájate del poni: "Cuando no juega..."
Colo Colo

Basay le dice a Vidal bájate del poni: "Cuando no juega..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo