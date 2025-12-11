Es tendencia:
Tras ser cortado de Colo Colo el Torta Opazo ya tendría equipo: “Al parecer va a ir a Palestino”

Aseguran que Óscar Opazo tiene la posibilidad de llegar a Palestino para disputar la Copa Sudamericana el 2026.

Por Felipe Escobillana

Colo Colo dejó partir a cuatro jugadores
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTColo Colo dejó partir a cuatro jugadores

En Colo Colo se despidieron de cuatro jugadores que terminaron contrato: Sebastián Vegas, Mauricio Isla, Emiliano Amor y Óscar Opazo. Este último, eso sí, ya estaría cerca de fichar en otro equipo.

Mientras disfruta sus vacaciones familiares en Punta Cana, el noticiero Dale Albo AM manifestó que el Torta puede quedarse en Santiago, pues es pretendido por Palestino.

“Torta Opazo cumplió un ciclo en Colo Colo. Tuvo buenas campañas, pero los últimos dos años prácticamente no jugó”, manifestó el conductor del espacio, Edson Figueroa.

Opazo jugaría la Copa Sudamericana

Luego agregó que “de todas formas tiene respeto por parte del hincha. Pero su salida es acertada y al parecer va a ir a Palestino, que le vaya muy bien“, agregó.

Opazo no tuvo una buena segunda etapa en Colo Colo

Cerró indicando que “en su momento fue un aporte en Colo Colo”, por lo que hizo en temporadas pasadas, cuando se adueñó de la banda derecha.

Palestino jugará la Copa Sudamericana la próxima temporada, por lo que la contratación de Opazo puede servir para competir con el joven Ian Garguez, que también puede jugar de central.

