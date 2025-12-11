En Colo Colo se despidieron de cuatro jugadores que terminaron contrato: Sebastián Vegas, Mauricio Isla, Emiliano Amor y Óscar Opazo. Este último, eso sí, ya estaría cerca de fichar en otro equipo.

Mientras disfruta sus vacaciones familiares en Punta Cana, el noticiero Dale Albo AM manifestó que el Torta puede quedarse en Santiago, pues es pretendido por Palestino.

“Torta Opazo cumplió un ciclo en Colo Colo. Tuvo buenas campañas, pero los últimos dos años prácticamente no jugó”, manifestó el conductor del espacio, Edson Figueroa.

Opazo jugaría la Copa Sudamericana

Luego agregó que “de todas formas tiene respeto por parte del hincha. Pero su salida es acertada y al parecer va a ir a Palestino, que le vaya muy bien“, agregó.

Opazo no tuvo una buena segunda etapa en Colo Colo

Cerró indicando que “en su momento fue un aporte en Colo Colo”, por lo que hizo en temporadas pasadas, cuando se adueñó de la banda derecha.

Publicidad

Publicidad

ver también “Le deseamos éxito”: Palestino despide a figura con largas campañas en el fútbol chileno

Palestino jugará la Copa Sudamericana la próxima temporada, por lo que la contratación de Opazo puede servir para competir con el joven Ian Garguez, que también puede jugar de central.