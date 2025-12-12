Es tendencia:
Flamengo vs. Pyramids: A qué hora juegan y dónde VER EN VIVO la Copa Intercontinental

El Flamengo del chileno Erick Pulgar se medirá con Pyramids por las semifinales de la Copa Intercontinental de la FIFA.

Por Franccesca Arnechino

Semifinales Copa Intercontinental.
© Getty ImagesSemifinales Copa Intercontinental.

El Flamengo, donde milita el chileno Erick Pulgar, se enfrentará a Pyramids en las semifinales de la Copa Intercontinental de la FIFA, conocida como la Copa Challenger.

El conjunto brasileño intentará avanzar al duelo final, luego de imponerse a Cruz Azul en el llamado Derbi de las Américas. En tanto, el equipo egipcio llega a esta ronda tras disputar dos compromisos anteriores, ante Auckland City y Al Ahli.

Flamengo vs. Pyramids: Horario y dónde ver la Copa Intercontinental

El enfrentamiento entre Flamengo y Pyramids se juega este sábado 13 de diciembre a partir de las 14:00 horas de Chile en el Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan de Qatar.

El duelo entre la “las piramides” y el “mengao” irá en vivo y por TV en Chile a través de la señal exclusiva de DirecTV, DSports en la siguiente señal.

  • DSports de DirecTV: 610 (SD) – 1610 (HD)

Adicionalmente, podrás verlo en vivo y de forma ONLINE a través de diferentes plataformas de streaming, estas son DGO, Amazon Prime Video y FIFA+.

