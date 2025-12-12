El Flamengo, donde milita el chileno Erick Pulgar, se enfrentará a Pyramids en las semifinales de la Copa Intercontinental de la FIFA, conocida como la Copa Challenger.

El conjunto brasileño intentará avanzar al duelo final, luego de imponerse a Cruz Azul en el llamado Derbi de las Américas. En tanto, el equipo egipcio llega a esta ronda tras disputar dos compromisos anteriores, ante Auckland City y Al Ahli.

Flamengo vs. Pyramids: Horario y dónde ver la Copa Intercontinental

El enfrentamiento entre Flamengo y Pyramids se juega este sábado 13 de diciembre a partir de las 14:00 horas de Chile en el Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan de Qatar.

El duelo entre la “las piramides” y el “mengao” irá en vivo y por TV en Chile a través de la señal exclusiva de DirecTV, DSports en la siguiente señal.

DSports de DirecTV: 610 (SD) – 1610 (HD)

Adicionalmente, podrás verlo en vivo y de forma ONLINE a través de diferentes plataformas de streaming, estas son DGO, Amazon Prime Video y FIFA+.

