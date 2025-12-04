Ex campeón de UFC queda maravillado con Pulgar y le dedica emotivo mensaje: “Es el espíritu…”

Erick Pulgar vive días de gloria en Brasil. El mediocampista chileno, que ha estado ausente de las últimas convocatorias de La Roja, viene de celebrar dos importantes títulos: primero la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a Palmeiras, y en las últimas horas, la Serie A de Brasil gracias a su triunfo por la cuenta mínima ante Ceará, alcanzando los 78 puntos en el poderoso Brasileirao.

Estas alegrías cierran una temporada de gran éxito y elogios para el mediocampista. Pulgar ha recibido frecuentes alabanzas de parte de su director técnico y de su compañero Filipe Luis, y a estos comentarios se suman ahora las palabras de una figura legendaria del deporte brasileño: el excampeón de UFC, José Aldo.

José Aldo queda maravillado con Pulgar en Flamengo:

Un video del excampeón peso pluma de UFC, José Aldo, se ha hecho viral en las últimas horas. La grabación corresponde a una conversación con ESPN Brasil previa a la final de la Copa Libertadores 2025, el duelo donde el ‘Mengão‘ derrotó a Palmeiras. Fue en ese contexto donde el excampeón mostró su admiración por el volante chileno.

Tras reconocer sus nervios antes del crucial partido y pronosticar un 2-0 a favor del Flamengo, se le preguntó a José Aldo (quien fuera rival de Conor McGregor en UFC 194) por el jugador con más “espíritu luchador” en el equipo. Sin dudar, el peleador nombró al exjugador de Antofagasta y Universidad Católica.

“Con certeza Pulgar, ¿verdad? Pulgar es el… es el espíritu José Aldo, ¿verdad? El José Aldo en el campo, ¡no deja pasar a nadie!”

Fueron las palabras usadas por el experimentado peleador que puso fin a su carrera en las MMA en el mes de mayo pasado.

De esta manera, Erick Pulgar suma un nuevo y significativo elogio, no solo de un hincha más del Flamengo, sino de un reconocido deportista y figura pública como lo es el excampeón Peso Pluma de UFC.

José Aldo, ex campeón de UFC, reconoció su admiración por Erick Pulgar en la previa de la final de Copa Libertadores. (Foto: Steve Marcus/Getty Images)

