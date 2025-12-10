De dulce y agraz: El grave error defensivo que complica al Flamengo en la Copa intercontinental

Un debut de dulce y agraz tiene Flamengo en el comenzó de la disputa de la Copa Intercontinental. El cuadro de Erick Pulgar comenzó con el pie derecho al aprovechar un regalo de navidad en los primeros minutos del partido ante Cruz Azul.

Todo se registró en el denominado ‘Derbi de las Américas’ donde el actual monarca de la Copa Libertadores se mide al campeón de la Concacaf. Pero la jugada que abrió el marcador fue para el ‘Fla’ que en el 14’ aprovechó el garrafal error en la defensa cementera.

Gonzalo Piovi trató de salir jugando desde el área chica, pero su error en la entrega permitió que Giorgian De Arrascaeta quedará mano a mano. El charrúa sin complicaciones puso el 1-0 y desató los festejos de la parcialidad del Fla que viene de ganar la Libertadores y el Brasileirao.

Tras ello, los mexicanos lograron despertar a tiempo y en el 44’ lograron en anhelado empate. El tema es que el colombiano Jorge Carrascal fue protagonista porque devolvió el presente y entregó en bandeja el tanto a Jorge Sánchez.

El ex River Plate en su intento por despejar el balón lo dejó en el corazón del área y el volante mexicano no perdonó: con gran volea la clavó al ángulo y puso el 1-1 al término de la primera etapa. Por lo que deja todo en igualdad para la definición del segundo tiempo.

¿Cuándo es la final de la Copa Intercontinental?

El ganador del ‘Derbi de las Américas’ pasará a la semifinal de la Copa Intercontinental. Por lo que el próximo 13 de diciembre se enfrentará a Pyramids FC. El cuadro egipcio ya venció a Auckland City y Al Ahli en la fase previa, por l que suma dos triunfos al hilo por 3-0 y 3-1 respectivamente.

La final del torneo está programada para el 17 de diciembre y será ante PSG que viene de ser el campeón de la Champions League.

