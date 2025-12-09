Es tendencia:
Intercontinental

Cruz Azul vs. Flamengo: Cuándo juegan y quién transmite a Pulgar por la Copa Intercontinental

Erick Pulgar y el 'mengao' se miden en una jornada de la 'nueva' Copa Intercontinental de la FIFA, sucesora del antiguo Mundial de Clubes.

Por Franco Abatte

El 'mengao' enfrenta a Cruz Azul por la Copa Intercontinental.
Vuelve la acción de la Copa Intercontinental de la FIFA. El certamen que regresó tras la creación del ‘nuevo Mundial de Clubes’ ahora enfrenta a los seis clubes campeones de cada confederación de la FIFA en partidos de eliminación directa, con los europeos como los únicos seguros en la fase final.

Es en ese contexto donde este miércoles 10 de diciembre elFlamengo de Erick Pulgar, recientemente coronado campeón de la Copa Libertadores 2025, chocará ante Cruz Azul, monarca de la Copa de Campeones de la Concacaf, en una nueva edición del llamado ‘Derbi de las Américas’.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cruz Azul vs. Flamengo?

El enfrentamiento enfre Cruz Azul y Flamengo se juega este miércoles 10 de diciembre a partir de las 14:00 horas de Chile en el Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan de Qatar.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Flamengo por TV y streaming?

El enfrentamiento entre la ‘máquina cementera’ y el ‘mengao’ irá en vivo y por TV en Chile a través de la señal exclusiva de DirecTV, DSports en la siguiente señal.

  • DSports de DirecTV: 610 (SD) – 1610 (HD)

Adicionalmente, podrás verlo en vivo y de forma ONLINE a través de diferentes plataformas de streaming, estas son DGO, Prime Video y FIFA+.

El ganador entre Flamengo y Cruz Azul tiene rival definido

Este gran encuentro entre brasileños y mexicanos definirá a un ganador por la segunda ronda del certamen y a su vez, a quien enfrentará al cuadro egipcio de Pyramids por la fase de playoffs el próximo 13 de diciembre.

Los egipcios llegaron a esta ronda tras eliminar en la ronda previa al conjunto del Al-Ahli de Arabia Saudita por un marcador de 3-1 en septiembre pasado.

¿Y el PSG? Los galos, por su parte, monarcas de la UEFA Champions League la temporada pasada, esperan rival para la final a jugarse el próximo 17 de diciembre en Qatar.

