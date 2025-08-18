Colo Colo tuvo a Bruno Barticciotto como una opción de mercado que no prosperó, aunque desde el entorno del delantero chileno no ocultaron las ganas de verlo vestido de albo. Una cuestión que tendrá que seguir esperando. Y al parecer será mucho tiempo más.

Todo esto porque el hijo de Marcelo Barticciotto sigue con su buen momento en la Liga MX. Con un cabezazo muy potente, el ariete de 24 años le anotó al Cruz Azul y llegó a ocho conquistas con la camiseta del Santos Laguna, donde rápidamente se erigió como una figura indiscutida.

Y tiene al cuadro de la Comarca Lagunera a punto de cumplir una obligación millonaria para quedarse definitivamente con la parte del pase que pertenece a Talleres de Córdoba. Es decir, el 70 por ciento de los derechos económicos. El tercio restante es de la Universidad Católica.

Bruno Barticciotto en acción ante Cruz Azul. (Manuel Velasquez/Getty Images).

Según supo RedGol, en el contrato de préstamo del Santos Laguna con la T cordobesa estipularon una opción de compra mandatoria en caso de que cumpla un objetivo: si Barticciotto anota 10 goles con el cuadro de Torreón, la directiva debe adquirir sí o sí su carta.

La cláusula está tasada en 3 millones 250 mil dólares. Pero en la plana mayor del club mexicano ya cuentan el dinero para depositarlo, pues Barti quedó apenas a dos goles de superar esa meta. Es decir, en el Santos Laguna ya asumen que habrá que desembolsar aquel monto.

Colo Colo se olvida de Bruno Barticciotto y Santos Laguna afina su compra definitiva

Bruno Barticciotto no oculta su amor por Colo Colo, pero en este momento parece muy lejos de jugar en el Cacique. Sobre todo por su nivel en el Santos Laguna, donde volvió a anotar un gol. Esta vez, cabeceó de buena forma un centro de José Abella para vencer al meta colombiano Kevin Mier.

Bruno Barticciotto ya suma ocho goles en el Santos Laguna, dManuel Guadarrama/Getty Images)

“No sufrimos tanto como para perder, ellos tuvieron oportunidades que no fueron tan claras. El gol vino de una jugada desafortunada con un fuera de juego milimétrico que nos condena a la derrota. Pero me siento orgulloso de mis jugadores, pero nos vamos tristes y jodidos”, manifestó el DT de Barti, Francisco Rodríguez.

Eso sí, el Santos Laguna tiene opción de revancha próximamente: este viernes 22 de agosto, el cuadro albiverde visitará al Juárez FC en la sexta jornada de una fase regular que contabiliza 17 fechas. El tiempo dirá cuándo logra Bruno Barticciotto activar la millonaria obligación de su club. Pero todo indica que será muy pronto…