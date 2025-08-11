La semana pasada se cerró el mercado de fichajes de invierno en el fútbol chileno, en el que Colo Colo pudo lograr un importante retorno. El Cacique trató de dar el gran golpe en las últimas horas de la ventana y buscó a Bruno Barticciotto para potenciar su ataque.

El hijo de su ídolo, Marcelo, estuvo en la mira del Eterno Campeón pero finalmente las cosas no llegaron a buen puerto. Y ahora en el Estadio Monumental se agarran la cabeza luego de verlo volver al gol en México.

Este domingo el atacante fue clave para que el Santos Laguna sumara de a tres en la Liga MX. Con un golazo, el chileno le dio el triunfo a su equipo y los metió en la parte alta de la tabla de posiciones del fútbol mexicano.

Bruno Barticciotto se reencuentra con los goles luego de interés de Colo Colo

Después de no haber aparecido ni en la banca en los primeros partidos, Bruno Barticciotto ha vuelto a las canchas y con todo. En su segundo duelo como titular, el chileno cortó su sequía y marcó el gol del triunfo del Santos Laguna en la Liga MX.

Bruno Barticciotto marcó y le dio el triunfo al Santos Laguna tras haber sonado como refuerzo de Colo Colo. Foto: JamMedia.

El delantero estuvo sonando fuerte en Colo Colo y luego de que las cosas no avanzaran, se enfocó en el torneo mexicano. Este domingo fue titular y tardó 29 minutos en volver a los abrazos para darle tres puntos de oro a los Laguneros.

En los 25′ Ramiro Sordo ingresó al área y recibió un empujón de Daniel Aguirre que el árbitro no sancionó en primera instancia. Sin embargo, desde el VAR lo llamaron para acusar la acción, lo que derivó en la pena máxima.

Desde los 12 pasos, Bruno Barticciotto metió un remate por debajo y a la esquina izquierda a la que se lanzó el portero, pero no pudo hacer nada. Así el marcador quedó con el 1 a 0 con el que se terminaría luego de los 90 minutos.

El atacante celebra una conquista clave para recuperar confianza y seguir enfocándose en un club donde ya destacó en el cierre de la temporada pasada. En Colo Colo sufren por no haber apostado por un nombre que claramente los podía ayudar a salir de su crisis.

Bruno Barticciotto celebra su regreso a los goles y Santos Laguna escala hasta el quinto lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX. Los Laguneros están a 12 puntos del líder Pachuca, pero ya están dentro de la zona de clasificación a la fase final.

¿Cuáles son los números de Bruno Barticciotto esta temporada?

Con su actuación ante Chivas, Bruno Barticciotto llegó a los 2 partidos oficiales disputados con Santos Laguna. En ellos ha marcado 1 gol, no tiene asistencias y alcanza los 133 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Santos Laguna?

Bruno Barticciotto por ahora sólo piensa en lo que será la segunda parte del 2025 con el Santos Laguna. Este sábado 16 de agosto a partir de las 21:00 horas el elenco del chileno visita al Cruz Azul por la Liga MX.