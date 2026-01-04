Ben Brereton ya no quiere seguir en el limbo y apuesta por recuperar su mejor versión en el 2026. El delantero comienza con todo y celebra su primer gol del año junto al Derby County.

El artillero, que volviera a ser considerado en la selección chilena con Nicolás Córdova después de la cortada de Ricardo Gareca, anotó en la derrota de su equipo ante el Wrexham en la Championship. Y no fue algo de suerte, sino que una conquista de categoría.

La noticia ilusiona a los hinchas, quienes ruegan para el chileno-inglés sea aquel jugador que era en Blackburn Rovers hasta hace unos años atrás. Esto, mientras se gana una camiseta de titular que puede ser clave para su repunte.

Ben Brereton comienza el 2026 con un golazo en derrota del Derby County

El 2026 comienza con buenas noticias para Ben Brereton y la selección chilena. Después de tres meses de sequía, el delantero se reencontró con los goles y anotó en la derrota por 1 a 2 del Derby County ante el Wrexham.

Ben Brereton volvió a los goles después de tres meses sin poder celebrar en Inglaterra. Foto: Getty Images.

El chileno no había celebrado una conquista desde septiembre del año pasado y apareció en el momento para ilusionar a su equipo con una remontada que finalmente no llegó. Y es que el gol de Sam Smith en los 25′ para la visita le puso cuesta arriba las cosas al cuadro del atacante criollo.

Pero Ben Brereton no bajó los brazos y se mandó una tremenda jugada personal para poder igualar las cosas. Fue en los 34′ cuando Big Ben encaró al área para sacarse a un rival y definir con clase por debajo para el 1 a 1.

¿Fuera de Inglaterra? Ben Brereton despierta el interés de inesperado club

El gol se gritó de Inglaterra a Chile, donde los hinchas sueñan con verlo renacer. Aunque el Derby County no supo aprovechar el impulso que les dio y en los 48′ Matty James sentenció las cosas.

El atacante logró disputar su primer partido completo del 2026 después de haber sumado un par de minutos el jueves recién pasado. Sin duda una noticia que alegra y le viene bien a un jugador que necesita con urgencia recuperar la confianza.

Ben Brereton anota un golazo que no le alcanza al Derby County. El chileno se reencuentra con los goles después de tres meses sin celebrar y apunta a un año de consagración después de varias temporadas perdido.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton en Derby County esta temporada?

Con su actuación ante Wrexham, Ben Brereton llegó a los 23 partidos oficiales en la temporada 2025/26 junto al Derby County. En ellos ha aportado con 2 goles y no tiene asistencias en los 1.608 minutos que acumula dentro de la cancha.

