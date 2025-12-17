Ben Brereton podría estar viviendo sus últimos días en la liga inglesa, luego de que se reveló que hay un club en otro continente interesado en el fichaje del jugador de la Selección Nacional que actualmente milita en el Derby County de la Championship.

El delantero de la Roja cambió de club este año al despedirse, temporalmente del Southampton, y fichar por The Rams por la actual temporada, donde ha logrado encontrar su lugar en el equipo disputando numerosos encuentro en la oncena titular.

Sin embargo, solamente ha anotado en una oportunidad en 16 encuentros disputados. Por este motivo, es posible que se concrete su salida del equipo y, allí, es donde aparece un nuevo club que buscaría darle un cambio de aire a Ben.

El club que está interesado en Brereton para la próxima temporada

Según reveló Sky Sports, el Toronto FC, que disputa la Major League Soccer en Norteamérica, tiene en su radar al jugador chileno-inglés de 26 años.

“Hasta el momento, el club de la MLS no se ha puesto en contacto oficialmente con el ‘Soton’, pero sí está explorando las condiciones“.

Añadiendo que, a pesar de que Brereton es titular en el Derby County, su salida podría ser una posibilidad.

“El club con sede en Canadá busca reforzar su plantel de cara a la próxima temporada en el BMO Field, que comienza con un partido de visitante contra el FC Dallas el 21 de febrero”, agregó el medio FLF.

Ben Brereton está en el radar de la MLS. (Photo by Jess Hornby/Getty Images)

La carrera de Ben Brereton

El jugador comenzó su carrera en el Nottingham Forest el 20217, pasando luego por clubes como el Blackburn Rovers, Villarreal, Sheffield United y Southampton, este último es el dueño de su paso. En 2025 llegó a préstamo al Derby County.

