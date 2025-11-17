Fue un triunfo necesario. Pese a que la Selección Chilena no alcanzó a demostrar mucho, la victoria ante Rusia significó un respiro importante para los dirigidos por Nicolás Córdova, que empiezan a encontrar, por lo menos, resultados.

Pese a ello, también hay que bajar a tierra el resultado. Rusia es una selección que ha estado fuera de los torneos internacionales de la FIFA y ha sostenido su combinado nacional a punta de amistosos, desde que comenzó la guerra en Ucrania, en 2022.

Cautela y a seguir remando. La Selección Chilena tiene varios puntos por mejorar, pero también varios que deben ser resaltados. Uno de ellos, es Lawrence Vigouroux y su solvencia en portería. Otro, Ben Brereton.

Análisis sobre Ben

Ben Brereton está de vuelta. Tras la amarga ausencia, que estuvo marcada por el paladar errático de Ricardo Gareca, el chileno-británico ha vuelto a La Roja. Y vaya con qué resultados, si ha conseguido marcar de nuevo.

“Es una muy buena señal que Ben Brereton anote dos goles seguidos. Recordemos que había marcado ante Perú, en el amistoso de octubre, y ahora pone el 2-0”, analizó Cristian Caamaño en Puntapié Inicial de Radio Agricultura.

Lo cierto, es que, con 39 partidos en La Roja, Brereton ha conseguido anotar nueve goles y se convierte en la carta de anotación de una Selección Chilena con problemas en la definición.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

La Selección Chilena volverá al ruedo este martes 18 de noviembre, cuando enfrente a su similar de Perú. El partido está programado para las 14.00 horas de nuestro país.