Matías Fernández elige al mejor DT del mundo: “Hace ver cosas que uno no sabía”

El que fuese elegido como mejor jugador de América en 2006, señaló a un técnico en específico como el mejor.

Por Jose Arias

El Mati eligió al mejor DT.
No es muy amigo de las entrevistas. Matías Fernández es de los pocos jugadores de fútbol que prefieren transitar por detrás de las cámaras, ojalá pasar desapercibidos. Es por ello que una entrevista con él es una noticia por sí sola.

Es lo que hizo La Tercera, que habló en extenso con Mati Fernández, ex jugador radicado en la Quinta Región, que actualmente se dedica a analizar jugadores para entregarles reportes.

“Normalmente, la relación es con el jugador, el trabajo es para el jugador y la relación uno la tiene con el jugador, las reuniones son con el jugador. La clave es que el jugador mejore. Esto Marcelo Bielsa lo hacía con nosotros, él revisaba nuestros videos y te decía lo que uno podía mejorar, un movimiento que podría sumar a tu estilo de juego. Entonces, a partir de ahí, nació la idea de poder tratar de ayudar a los jugadores desde ese punto”, aseguró el Mati en la entrevista.

Matías Fernández señala quién fue el mejor DT que tuvo

Fue en el relato de su actual trabajo analizando jugadores que surgió el nombre de Marcelo Bielsa. El Loco dejó una marca en Matías Fernández, quien se refirió a él como el mejor DT que tuvo.

“Es uno de los mejores, sin duda. El mejor entrenador que tuve, porque te hace crecer como jugador, te exige y te hace ver cosas que a lo mejor uno no sabía o no veía”, enfatizó el Mati.

De esta manera, Matías Fernández volvió a tirarle flores a Marcelo Bielsa, a quince años de su salida de la Selección Chilena. Y eso que una de las frases más famosas del Loco fue “siempre pasa algo, Matías”.

¿Cuáles son los números de Matías Fernández en la Selección Chilena?

Mati jugó 74 partidos en total con La Roja, ganando en 36 oportunidades, empatando en nueve y perdiendo en 29. Además, hizo un total de 14 goles jugando por el Equipo de Todos.

